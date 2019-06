Xót xa hình ảnh những nạn nhân trước và sau khi bị tạt axit

Hơn 2 năm trước, chị Hoàng Thị Trang, 27 tuổi, (Yên Bái) bị chính người chồng của mình tẩm xăng đốt. Trước đó, chồng chị nhiều lần ánh đập dã man. Khuôn mặt Trang bị biến dạng. Đôi tay chị cũng bị tổn thương, khó khăn trong việc cầm nắm.Chị Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1965) được bổ nhiệm thành thẩm phán năm 1999. Năm 2005, một đối tượng đã tạt axit chị Loan do nữ thẩm phán không nhận tiền hối lộ trong một vụ án tranh chấp đất đai. Năm 2014, chị trở lại công tác tại TAND tối cao. Chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng đã bị tước quân tịch) tạt axit khi ngỏ lời chia tay do đối tượng này ghen tuông mù quáng Chị Nguyễn Thùy Dung (SN 1994, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phải sống trong hình hài bị biến dạng khuôn mặt cùng một số bộ phận trên cơ thể. Dung chủ động viết đơn ly dị chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1991, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) do đối tượng này nghiệp ngập, cờ bạc. Níu kéo không được, Thành đã dùng xăng thiêu vợ. Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) bị tạt axit vào năm 2016 khi đang là sinh viên ở TP HCM. Cô bị bỏng 75% gương mặt, hỏng mắt trái, thị lực mắt phải còn 7.Cuối tháng 3/2018, chị Đặng Thị Huyền (SN 1985, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - giáo viên dạy tiếng Anh bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê Thái Bình) dùng axit tạt lên người trước mặt con gái. Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, tỉnh Vĩnh Long) đang sinh sống cùng bà nội của mình. Em là nạn nhân của vụ đánh ghen xảy ra vào 7 năm trước khi mẹ ruột của em giật chồng người khác, đẩy em vào cảnh tật nguyền khi hứng trọn ca axit vào người. Cô giáo Phạm Thị Hương (SN 1982, quê Hà Tĩnh) và Cà Mau làm giáo viên năm 2005. Đêm 20, rạng 21/4/2006 khi Lương nằm ngủ trong phòng, thì bị một ca axít tạt vào mặt và cổ từ cửa sổ. Hai mắt chị Lương hoàn toàn mù, gương mặt biến dạng, nhiều chỗ ở cổ, vai bị bóc da nhăn nhúm. Hiện nay vẫn chưa bắt được thủ phạm.

Hơn 2 năm trước, chị Hoàng Thị Trang, 27 tuổi, (Yên Bái) bị chính người chồng của mình tẩm xăng đốt. Trước đó, chồng chị nhiều lần ánh đập dã man. Khuôn mặt Trang bị biến dạng. Đôi tay chị cũng bị tổn thương, khó khăn trong việc cầm nắm. Chị Nguyễn Thị Kim Loan (SN 1965) được bổ nhiệm thành thẩm phán năm 1999. Năm 2005, một đối tượng đã tạt axit chị Loan do nữ thẩm phán không nhận tiền hối lộ trong một vụ án tranh chấp đất đai. Năm 2014, chị trở lại công tác tại TAND tối cao. Chị Lê Thị Lan Vy (SN 1995, trú tại quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị chồng sắp cưới là Nguyễn Trương Nam Hải (SN 1995, thiếu úy thuộc lực lượng Cảnh sát PCCC, Công an Đà Nẵng đã bị tước quân tịch) tạt axit khi ngỏ lời chia tay do đối tượng này ghen tuông mù quáng Chị Nguyễn Thùy Dung (SN 1994, xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phải sống trong hình hài bị biến dạng khuôn mặt cùng một số bộ phận trên cơ thể. Dung chủ động viết đơn ly dị chồng là Nguyễn Văn Thành (SN 1991, xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai) do đối tượng này nghiệp ngập, cờ bạc. Níu kéo không được, Thành đã dùng xăng thiêu vợ. Hoàng Tăng Thị Thu Hương (20 tuổi, quê Đắk Lắk) bị tạt axit vào năm 2016 khi đang là sinh viên ở TP HCM. Cô bị bỏng 75% gương mặt, hỏng mắt trái, thị lực mắt phải còn 7. Cuối tháng 3/2018, chị Đặng Thị Huyền (SN 1985, trú tại thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) - giáo viên dạy tiếng Anh bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê Thái Bình) dùng axit tạt lên người trước mặt con gái. Nguyễn Thị Yến Nhi (SN 2005, tỉnh Vĩnh Long) đang sinh sống cùng bà nội của mình. Em là nạn nhân của vụ đánh ghen xảy ra vào 7 năm trước khi mẹ ruột của em giật chồng người khác, đẩy em vào cảnh tật nguyền khi hứng trọn ca axit vào người. Cô giáo Phạm Thị Hương (SN 1982, quê Hà Tĩnh) và Cà Mau làm giáo viên năm 2005. Đêm 20, rạng 21/4/2006 khi Lương nằm ngủ trong phòng, thì bị một ca axít tạt vào mặt và cổ từ cửa sổ. Hai mắt chị Lương hoàn toàn mù, gương mặt biến dạng, nhiều chỗ ở cổ, vai bị bóc da nhăn nhúm. Hiện nay vẫn chưa bắt được thủ phạm.