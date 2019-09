Xót xa cảnh ô tô bạc tỷ ngập dưới nước ở Thái Nguyên

Từ đêm 9/9 không chỉ tại TP Thái Nguyên mà những tỉnh lân cận đều xuất hiện mưa to, gió lớn khiến ngập lụt diễn ra trên diện rộng. Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp qua Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên cơn mưa lớn ở Thái Nguyên kèm theo sấm sét, lượng mưa bình quân trên 100mm. Nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên như Hoàng Văn Thụ, Lương Ngọc Quyến, Phủ Liễn, Quang Trung… bị ngập úng cục bộ, nhiều nơi mực nước trên đường cao từ 50 - 60cm khiến nhiều xe ô tô bạc tỷ ngập sâu dưới nước. Đỉnh điểm, trên tuyến đường Minh Cầu có nơi ngập tới trên 1 mét, gây ách tắc giao thông; nhiều trường học đã thông báo cho học sinh nghỉ học. Xe ô tô bị ngập hơn nửa thân xe, "chết cứng" giữa đường. Một chiếc ô tô bị ngập trên phố Lương Ngọc Quyến. Không chỉ ô tô, xe máy trong hầm để xe cũng chịu chung số phận. Tuyến đường không khác sông là mấy. Phó Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP Thái Nguyên, ông Trần Hoài Nam cho biết: "Mưa lớn khiến nhiều khu vực của TP bị mất điện. Hiện tại, lãnh đạo TP đang kiểm tra tình hình và thống kê thiệt hại". Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn xảy ra ở nhiều tỉnh khu vực miền núi phía Bắc. Sáng nay 10/9 nhiều người đã phải nghỉ việc vì không thể ra khỏi nhà. Xe máy thì bị ngập tới yên xe, ô tô ngập ngang cửa kính. Người dân phải để xe lên giường để tránh bị hỏng hóc. Nhà biến thành công viên nước. Theo dự báo, trong 10 ngày tới, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió t nên vài ngày tới ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Sơn La có mưa to đến rất to và dông mạnh. Ô tô di chuyển khó khăn. Từ nay đến hết ngày 12/9, ở Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, riêng vùng núi và trung du có mưa to đến rất to và dông. Một người đang bì bõm dắt xe dưới đường ngập nước. Nước mênh mông trên nhiều tuyến đường ở TP Thái Nguyên. Người dân phải sơ tán đồ sinh hoạt lên giường khi nước ngập vào nhà. Nước ngập qua đầu gối. Nhà máy Samsung ở thị xã Phổ Yên cũng chung số phận.

