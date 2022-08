Xe nhích chậm trên cao tốc TP HCM - Long Thành lúc sáng sớm

Sáng sớm 1/8, các làn thu phí thủ công trên cả nước dừng hoạt động hoàn toàn và thay thế bằng làn ETC ( thu phí tự động). Tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây, hướng từ quốc lộ 51 đổ về TP HCM, phương tiện ùn ứ kéo dài. Trong khi tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC tại cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây những ngày qua rất thấp, chỉ đạt khoảng 37%, tình trạng ùn tắc tại đây đã được dự báo trước. Đến 6h, dòng xe trên cao tốc vẫn nhích chậm. Anh Cả, nhân viên dán thẻ ETC tại trạm Long Phước cho biết hiện tại vẫn còn khoảng 30-40% xe đi lên cao tốc chưa dán thẻ ETC. "Từ 22h đêm trước, đội dán thẻ của tôi khoảng 7-8 nhân viên đã hỗ trợ dán gần 200 chiếc xe", nhân viên này nói. Lúc 6h20, dòng xe từ TP.HCM đổ về hướng quốc lộ 51 đi Đồng Nai, Vũng Tàu bắt đầu đông dần. Tình trạng ùn tắc kéo dài tới khoảng 8h. Gia đình chị Mai thuê xe tự lái từ Vĩnh Long đi Vũng Tàu. Người phụ nữ cho hay bị kẹt lại ở trạm thu phí do xe của phía công ty cho thuê dán thẻ epass. "Nếu không thể sang trạm có thể tôi phải quay đầu xe tìm hướng khác", chị Mai sốt ruột. Trung bình mỗi phương tiện mất khoảng 15 phút để hoàn tất việc dán thẻ ETC. Chị Uyên cùng gia đình đi Vũng Tàu tranh thủ đi từ sáng sớm để tránh kẹt xe vì đã nắm được thông tin ngày đầu loại bỏ thu phí thủ công. "Do hôm nay gia đình mới có dịp đi chơi xa nên hôm nay tôi mới dán thẻ", chị Uyên nói. Bình quân mỗi ôtô, xe tải mất 5 phút để qua khỏi trạm thu phí đối với trường hợp chưa dán thẻ, phải dừng lại. Anh Nguyễn Hoàng Vũ, nhân viên chở hàng trái cây từ Thạnh Hóa - Long An lên Lâm Đồng. "Tôi có nắm thông tin nhưng bận bốc dỡ hàng hóa nên không có thời gian dán thẻ", anh Vũ nói lý do "nước đến chân mới nhảy". 5h, một xe khách mang biển kiểm soát nước ngoài bị kẹt lại 30 phút do vướng thủ tục; Sau khi được các nhân viên hỗ trợ, xe này được qua trạm đúng quy định. Ông Phạm Hồng Quang, Tổng giám đốc VEC, cho biết tỷ lệ phương tiện sử dụng dịch vụ ETC tại cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây những ngày qua rất thấp, chỉ đạt 31-37%. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến cao tốc này phát sinh ùn tắc những ngày đầu triển khai thu phí ETC.

