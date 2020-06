Xe khách limousine bị container đè bẹp, 3 người tử vong tại chỗ

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho hay, một vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khuya 17/6 tại km số 256+700 Quốc lộ 18, thuộc địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Theo đó, chiếc xe đầu kéo BKS 14C-009.86 kéo theo container bị lật ngang, đè lên xe khách limousine BKS 79B-029.12. Lực lượng chức năng gồm Phòng CSGT, Công an huyện Hải Hà và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng UBND huyện Hải Hà, UBND xã Quảng Minh sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, dùng xe cẩu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài. Hiện đã xác định 3 người, gồm 2 nam, 1 nữ (chưa xác định danh tính) đi trên xe limousine. Cả ba đã tử vong. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT cùng Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục CSGT đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn theo quy định. Chiếc xe đầu kéo lật ngang đường Xe khách limousine bị xe container đè lên bẹp dí Xe khách limousine trước khi xảy ra tai nạn >>> Video: 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia (nguồn VTC Now)

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an cho hay, một vụ tại nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa xảy ra khuya 17/6 tại km số 256+700 Quốc lộ 18, thuộc địa bàn xã Quảng Minh, huyện Hải Hà, Quảng Ninh. Theo đó, chiếc xe đầu kéo BKS 14C-009.86 kéo theo container bị lật ngang, đè lên xe khách limousine BKS 79B-029.12. Lực lượng chức năng gồm Phòng CSGT, Công an huyện Hải Hà và các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng UBND huyện Hải Hà, UBND xã Quảng Minh sau khi nhận được tin báo đã có mặt tại hiện trường, tổ chức cứu nạn, dùng xe cẩu kéo xe container đưa các nạn nhân ra ngoài. Hiện đã xác định 3 người, gồm 2 nam, 1 nữ (chưa xác định danh tính) đi trên xe limousine. Cả ba đã tử vong. Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục CSGT cùng Công an tỉnh Quảng Ninh khẩn trương tổ chức cứu hộ, cứu nạn, điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cục CSGT đã cử tổ công tác xuống hiện trường, phối hợp cùng các lực lượng chức năng Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ tai nạn theo quy định. Chiếc xe đầu kéo lật ngang đường Xe khách limousine bị xe container đè lên bẹp dí Xe khách limousine trước khi xảy ra tai nạn >>> Video: 70% nguyên nhân tai nạn giao thông do rượu, bia (nguồn VTC Now)