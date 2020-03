Xẻ đồi bán đất trái phép ở Hữu Lũng: Chính quyền phản ứng chậm hay cố tình bao che?

Kiến Thức đã đưa tin, thôn Ngọc Thành và thôn Đồng Lai xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra Nhưđã đưa tin, thôn Ngọc Thành và thôn Đồng Lai xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra tình trạng xẻ đồi, bán đất trái phép với khối lượng lớn và gây ảnh hưởng môi trường. Người dân ở 2 thôn trên nhiều lần phản ánh sự việc lên xã Đồng Tân và Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hữu Lũng nhưng không được giải quyết.



Phó Chủ tịch xã Đồng Tân ông Chu Văn Chức cho biết, sau khi nhận được đơn thư phản ánh của người dân của 2 thôn Ngọc Thành và thôn Đồng Lai thì chính quyền xã cũng đã vào cuộc xác minh.

Trong đó, ông Lê Minh Tuân được UBND huyện Hữu Lũng cho phép san lấp, cải tạo mặt bằng với diện tích 2.000 m2 thuộc thửa đất số 40, tờ bản đồ số 53 tại thôn Ngọc Thành để sản xuất kinh doanh (Quyết định số 5654 ngày 17/12/2019 của UBND huyện Hữu Lũng).

Tuy nhiên, ông Tuân đã san ủi vượt mốc giới cho phép 305m2. Chính quyền xã đã yêu cầu việc dừng khai thác và báo cáo lên UBND huyện và tỉnh xin ý kiến chỉ đạo.

Trong khi đó, ông Cao Văn Hòa – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Hữu Lũng cho biết, đã nắm bắt được tình hình khai thác đất xảy ra trên địa bàn huyện.

Ông Hòa cho hay: "Sự việc ở xã Đồng Tân là do một hộ dân tự san ủi mặt bằng đất của mình nhưng đã khai thác vào khu đất khác vượt quá diện tích đất có giấy phép. Việc này là sai phạm. Ngay khi được chính quyền xã báo cáo lên, Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng với lãnh đạo huyện đã xuống kiểm tra và yêu cầu dừng việc khai thác đất".

Hiện trường san ủi đồi khai thác đất trái phép ở xã Đồng Tân (Hữu Lũng)

Trước sự việc có tính chất nghiêm trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Lạng Sơn đã thành lập Tổ công tác do ông Nguyễn Đình Duyệt - Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh này làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra thực tế khu vực khai thác đất trái phép ở 2 thôn Ngọc Thành, Đồng Lai; làm việc với xã Đồng Tân và ngành chức năng huyện Hữu Lũng.

Làm việc với Tổ công tác của Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, ông Cao Văn Hòa – Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng TN&MT huyện Hữu Lũng báo cáo sự việc: “Vừa rồi qua phản ánh, chúng tôi tiếp tục đi kiểm tra thì thấy có hiện tượng xe ra. Một số lần cùng Công an huyện vào thì không bắt được quả tang nên không xử lý được. Phòng đã thông tin, phản ánh lại với lãnh đạo UBND xã để tăng cường kiểm tra, lên lịch phân công cho Công an xã kiểm tra, giám sát, ngăn chặn. Nếu không ngăn chặn được thì báo lại cho Tổ liên ngành của huyện. Phòng TN&MT huyện và Công an huyện sẽ trực tiếp cùng phối hợp xử lý”.

Ông Hòa khẳng định ở huyện đã thành lập một Tổ liên ngành (Tổ chuyên tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, giám sát việc san gạt, cải tạo mặt bằng – PV), trong đó Phòng TN&MT là cơ quan chủ trì, định kỳ hàng tuần, hàng tháng kiểm tra việc san gạt, cải tạo mặt bằng.

Thế nhưng, sự việc được xã Đồng Tân báo cáo về tình trạng khai thác đất của ông Lê Minh Tuân vẫn tái diễn nhiều lần, nhưng phía Tổ liên ngành lại không có biện pháp xử lý, thậm chí không có nổi một cái biên bản được lập về sự việc trên.

Tổ công tác Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn kiểm tra hiện trường (ảnh H.N)

Qua kiểm tra khu vực khai thác đất trái phép trên, bước đầu đoàn kiểm tra của Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn nhận định, vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Khối lượng đất được khai thác là rất lớn. Người dân địa phương đã có phản ánh với Trưởng thôn; Trưởng thôn đã báo cáo UBND xã, UBND xã đã báo cáo UBND huyện.

Tuy nhiên, đến nay UBND huyện Hữu Lũng vẫn chưa có biện pháp kiên quyết xử lý triệt để dẫn đến việc khai thác kéo dài suốt từ tháng 1 đến đầu tháng 3/2020, gây thất thoát tài nguyên, thất thu ngân sách nhà nước. Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn cũng nêu rõ: “Trách nhiệm quản lý về đất đai, khoáng sản thuộc UBND huyện Hữu Lũng và xã Đồng Tân”.

Theo Sở TN&MT tỉnh Lạng Sơn, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng nêu trên là do UBND cấp huyện, xã chưa làm tốt công tác quản lý đất đai, khoáng sản; ý thức chấp hành pháp luật của người dân sử dụng đất vẫn còn hạn chế; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng của huyện, xã thiếu chặt chẽ; công tác quản lý, kiểm tra, ngăn chặn, xử lý vi phạm về đất đai, khoáng sản chưa kịp thời, phát hiện vi phạm nhưng không kiên quyết xử lý quyết liệt, còn nể nang tránh né và có dấu hiệu của việc bao che không xử lý, không có biện pháp ngăn chặn hiệu quả.

Một quả đồi bị san ủi trái phép cùng hàng triệu m3 đất bị đem bán kiếm lời, nhưng từ xã Đồng Tân đến huyện Hữu Lũng lại không có biện pháp xứ lý. Phải chăng chính quyền đã buông lỏng, làm ngơ và cả dấu hiệu bao che để cho việc khai thác gần chục ha rừng trái phép khiến cho dư luận vô cùng bức xúc.

Báo điện tử Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin.