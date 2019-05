Xe container tông liên hoàn rồi bốc cháy, 3 người thương vong

Đến 16h ngày 31/5, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn liên hoàn khiến 3 người thương vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 31/5, xe container BKS 43C - 176.66 kéo theo rơmoóc BKS 76R - 000.12 chạy trên quốc lộ 1A theo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn gần trước cổng Trường THCS Lộc Sơn (xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên - Huế), xe container va chạm với xe tải chở đất BKS: 75K- 2927 và 2 xe máy. Sau cú tông mạnh, xe container bốc cháy ngùn ngụt.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn khiến 1 người ngồi trên xe máy chết tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.



Ngay sau khi nhận thông tin, lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế , Công an huyện Phú Lộc cùng 2 xe chữa cháy chuyên dụng và Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn, phân luồng giao thông.