Xe chở phạm nhân gặp nạn, một cảnh sát tử vong

Ngày 14/3, báo Lao Động đưa tin, đại diện lãnh đạo công an tỉnh Ninh Bình cho biết khoảng 16h ngày 13/3, tổ công tác của công an thành phố Ninh Bình thực hiện nhiệm vụ áp giải 2 phạm nhân về trại tạm giam công an tỉnh tại xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình để phục vụ công tác điều tra, xét xử, thi hành án hình sự. Tổ công tác gồm đại úy Phạm Hồng Sơn, đại úy Đinh Văn Quý (cán bộ Đội thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp) và thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân, (cán bộ Đội chính trị - hậu cần).

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: Báo Giao thông)

Quá trình áp giải 2 phạm nhân được thực hiện bằng xe chuyên dụng mang BKS: 35A-002.02 do thượng sỹ Phạm Ngọc Tuân điều khiển. Khi đi đến Km15+800, quốc lộ 1T thuộc địa phận xóm 6, xã Mai Sơn, xe bất ngờ nổ lốp bên trái phía trước và bị mất lái đâm vào cột đèn cao áp bên đường khiến xe bị lật nghiêng.