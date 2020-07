Xe 16 chỗ đâm xe tải, 8 người chết: Cận cảnh hiện trường thảm khốc

Vào khoảng 1 giờ 35 hôm nay 21/7, một vụ va chạm giữa xe khách xe khách biển số 86B - 010.87 và xe tải biển số 79N - 0315 tại cầu Sông Giêng trên QL1, thuộc xã Tân Đức, H.Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận khiến ít nhất 8 người chết và 8 người khác bị thương. Ảnh: PLO. Theo Công an H.Hàm Tân, chiếc xe khách loại 16 chỗ biển số 86B- 010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, H.Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng TP.Phan Thiết đi TP.HCM. Ảnh: PLO. Khi đến vị trí này thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải biển số 79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, trú Ba Ngòi, TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy chiều ngược lại. Ảnh: PLO. Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. Ảnh: TN. Do cú đâm quá mạnh, chiếc xe khách móp méo, nát cả đầu và phần hông xe. Tài xế chiếc xe khách chết ngay tại chỗ. Ảnh: TN. Các thi thể được công an đưa ra khỏi xe. Ảnh: TN.Chiếc xe tải cũng nát phần đầu nhưng tài xế chỉ bị gãy chân. Những nạn nhân tử vong đều là hành khách trong chiếc xe khách của Bình Thuận. Ảnh: TN. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công H.Hàm Tân đã đưa các lực lượng cứu hộ, đưa người bị thương còn kẹt trong xe khách đi cứu thương và điều tiết giao thông. Ảnh: Vietnamnet. Thông tin từ Sở GTVT Bình Thuận cho biết, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h 11 phút sáng nay, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h. Ảnh: PLO.

