Xe 16 chỗ đâm xe tải, 8 người chết ở Bình Thuận: Danh tính nạn nhân

Ngay sau khi vụ xe 16 chỗ đâm xe tải, 8 người chết ở Bình Thuận xảy ra trên quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận, các cơ quan chức năng đã xác định được danh tính của các nạn nhân cả tử vong lẫn bị thương. Đồng thời, thông qua Hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn giữa xe khách 16 chỗ và xe tải ở Bình Thuận, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, còn xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Ninh Thuận.

Theo đó, 6/8 người đã xác định được danh tính trong vụ tai nạn xe 16 chỗ đâm xe tải, 8 người chết trên Quốc lộ 1 qua tỉnh Bình Thuận gồm:



1, Tài xế xe khách Lê Thanh Trúc (48 tuổi, xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

2, Huỳnh Ngọc Bích (23 tuổi, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

3, Phạm Thị Lệ Thanh (49 tuổi, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

4, Nguyễn Thị Mỹ Tiên (34 tuổi, xã Hàm Đức, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

5, Lê Khắc Tùng (14 tuổi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

6, Phạm Thị Lệ Mai (49 tuổi, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận)

Các nạn nhân đã được đưa ra khỏi xe và tập kết để làm các thủ tục khác liên quan đến vụ tai nạn. Riêng 2 hành khách khác tử vong là nữ chưa rõ danh tính. Hai hành khách này là những người cuối cùng mắt kẹt lại trên xe.

Ngoài 8 nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn, còn có 7 trường hợp bị thươngmà nhiều người trong đó bị thương rất nặng.

Danh tính các nạn nhân bị thương nặng gồm:

1, Nguyễn Đức Huy (7 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM

2, Võ Thị Thu Tâm (32 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM

3, Nguyễn Hoàng Phương Gia (1 tuổi) ngụ quận 9, TPHCM

4, Phan Thanh Tùng (29 tuổi, tài xế xe tải), Cam Ranh, Khánh Hòa

5, Lê Khắc Phụ (35 tuổi), Hàm Thuận Bắc

6, Phạm Thị Lệ Thủy (47 tuổi) ngụ Hàm Thuận Bắc

7, Nguyễn Thanh Tiệp (31 tuổi, tài xế xe khách), Lâm Đồng

Trong số 7 trường hợp bị thương trên có 3 trường hợp phải chuyển viện vào TP HCM để cấp cứu. Tài xế xe tải cũng bị thương nhưng chỉ nhẹ. Hiện 4 trường hợp bị thương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, các bác sĩ đang tích cực cứu chữa.

Theo Sở GTVT Bình Thuận, thời điểm xảy ra tai nạn là 1h 11 phút sáng nay, tốc độ của 2 xe được ghi nhận qua hộp đen là 60 km/h. Địa điểm xảy ra tai nạn cạnh một cây cầu nhỏ trên QL1.

Riêng tốc độ của hai xe, thông qua Hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách chạy với tốc độ 69km/h, còn xe tải chạy với tốc độ 23km/h.

Cụ thể, lúc 1h 12 phút 29 giây tốc độ của xe tải là 23km/h, trước đó 10 giây tốc độ xe tải là 60km/h.



Còn tốc độ của xe 16 chỗ lúc 1h 11 phút 50 giây là 69 km/h, trước đó một phút xe khách đang có tốc độ 80km/h. Vị trí trí ghi nhận tốc độ trên có tại quốc lộ 1 qua xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hiện Phó Thủ tướng giao ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn; chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do tai nạn; phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.



