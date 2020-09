Xác định danh tính đôi nam nữ rơi tầng 35 xuống đất tử vong

Danh tính đôi nam nữ rơi tầng 35 xuống đất tử vong được xác đinh là: Nguyễn Hoàng A. (SN 1996, địa chỉ ở tòa 24T khu Đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội) và Nguyễn H. (SN 1996, ở khu Tập thể Lâm nghiệp, phường Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Công an quận Ba Đình cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định, hai nạn nhân không phải là cư dân ở toà này. Tại hiện trường, cơ quan chức năng tìm thấy mẩu giấy có ghi chữ “We are not die”, tạm dịch: chúng tôi không chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Trước đó, vụ đôi nam nữ rơi tầng 35 xuống đất tử vong xảy ra vào khoảng 23h50 ngày 10/9, tại khu chung cư góc đường Kim Mã - Liễu Giai có 2 thi thể nằm dưới lòng đường là 1 nam, 1 nữ. Lực lượng chức năng đã dựng rào sắt không cho người ra vào khu vực 2 nạn nhân tử vong dưới sảnh M1 chung cư địa bàn phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội. Ngay lập tức, một số thông tin trên mạng xã hội cho rằng, sau tiếng nổ lớn tại sảnh M1 chung cư trên xuất hiện 2 người bị rơi từ tầng cao xuống đất. Ban quản lý toà đã phủ nhận điều đó mà chỉ là tiếng động mà 2 người trên rơi từ tầng cao chung cư xuống dất. Hiện vụ đôi nam nữ rơi tầng 35 xuống đất tử vong đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: Chung cư cao tầng và hiểm họa với trẻ nhỏ