Vũng Tàu: Đấu giá khu vực Mũi Nghinh Phong làm nghỉ dưỡng du lịch

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vừa ban hành quyết định số 53/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu tổ hợp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, chất lượng cao tại phường 2, TP Vũng Tàu (khu vực Mũi Nghinh Phong), với diện tích đất sử dụng khoảng 13,8 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 10.716 tỷ đồng.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật về đất đai. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm, kể từ ngày quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Mục tiêu đầu tư là xây dựng, phát triển tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, dịch vụ thương mại cao cấp với đặc trưng tận dụng khai thác cảnh quan thiên nhiên sẵn có; tổ chức các hình thức giải trí, nghỉ ngơi với mô hình đa dạng, đẳng cấp; nhằm phát triển, hình thành các sản phẩm mới phục vụ khách du lịch trên địa bàn TP Vũng Tàu cũng như trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm, dịch vụ cung cấp là một khu tổ hợp dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí, nghĩ dưỡng chất lượng cao (công trình khách sạn, trung tâm thương mại đẳng cấp đạt tiêu chuẩn 5 sao trở lên).

Khu đất rộng hơn 13,8 ha tại Mũi Nghinh Phong, TP Vũng Tàu.

Quy mô kiến trúc xây dựng: Đảm bảo tuân thủ theo Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Núi Lớn – Núi Nhỏ đối với khu vực Mũi Nghinh Phong, phường 2, TP Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3421/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 và các chỉ tiêu quy hoạch có liên quan.

Công tác tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 được thực hiện sau khi có nhà đầu tư trúng đấu giá khu đất và được công nhận là chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm rà soát, nghiên cứu ý kiến lưu ý của Bộ Quốc phòng tại Công văn số 3084/BQP-TM ngày 22/8/2021, Cục An ninh Kinh tế - Bộ Công an tại Công văn số 3379/ANKT-P8 ngày 05/5/2023, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn số 144/BCH-TM ngày 19/01/2023 về vấn đề an ninh, quốc phòng; thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đảm bảo tuân thủ theo quy định pháp luật về đất đai; đấu giá và tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định pháp luật về đất đai.

Trường hợp đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất nhưng chỉ có một nhà đầu tư đăng ký tham gia hoặc đã tổ chức đấu giá ít nhất 2 lần không thành theo quy định của pháp luật về đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm xem xét việc đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ và có văn bản thông báo cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và nhà đầu tư (nếu có) để hướng dẫn thực hiện đầu tư theo quy định Luật Đầu tư, các quy định pháp luật có liên quan.

Nhà đầu tư chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, và các quy định pháp luật có liên quan; thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước; nộp đầy đủ các loại phí, thuế, lệ phí (nếu có) trong quá trình triển khai thực hiện theo quy định.