Vụ xô xát ở Sa Pa: Công ty An Phú đền bù hơn 500 triệu đồng

UBND thị xã Sa Pa vừa có báo cáo gửi UBND tỉnh Lào Cai về kết quả giải quyết vụ xô xát tại thủy điện Mây Hồ thuộc thôn Lủ Khấu, xã Ngũ Chỉ Sơn vào ngày 14/3, giữa người dân địa phương với nhóm công nhân thi công thủy điện trên địa bàn.

Theo đó, sau khi đại diện chính quyền Sa Pa do ông Trần Trọng Thông, Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng đoàn xuống hiện trường, trực tiếp làm việc, các bên đã đi đến thống nhất: Phía doanh nghiệp thi công thủy điện Mây Hồ là Công ty TNHH Xây dựng An Phú sẽ hỗ trợ, bồi thường cho các hộ dân và 2 thôn trên địa bàn xã Ngũ Chỉ Sơn là 520 triệu đồng.

Cụ thể, 17 trường hợp người dân bị thương do xô xát gây ra được bồi thường theo thỏa thuận với từng đối tượng, chia làm hai mức 5 triệu và 80 triệu đồng tùy mức độ nặng nhẹ; riêng 2 trường hợp được hỗ trợ 15 triệu và 90 triệu đồng do bị nặng hơn. Ngoài ra, tập thể nhân dân 2 thôn đã xảy ra vụ xô xát với công nhân Công ty (gồm thôn Can Hồ B và thôn Lủ Khấu xã Ngũ Chỉ Sơn) được hỗ trợ mỗi thôn 20 triệu đồng.