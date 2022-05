Vụ xe "điên" tông hàng loạt xe máy: Yêu cầu lái xe trình diện

Liên quan đến vụ ô tô "điên" tông hàng loạt xe máy, làm 4 người bị thương nặng trên đường Kha Vạn Cân (TP Thủ Đức) vào tối 5/5. Đến 8h ngày 6/5, lái xe ô tô 7 chỗ hiệu Hyundai SantaFe mang BKS:51H-92102 vẫn chưa ra trình diện Cơ quan công an.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phong Nguyễn.

Công an TP Thủ Đức kêu gọi tài xế nhanh chóng đến Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Thủ Đức) trình diện (địa chỉ số 9 xa lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú). Qua xác minh, công an xác định chủ xe tên Huỳnh Công Thắng (ngụ tại TP Thủ Đức).

Theo một nhân chứng tại hiện trường vụ tai nạn, sau khi xảy ra sự việc, tài xế đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường với biểu hiện "không tỉnh táo".

Sau khi xác định hiện trường, Công an TP Thủ Đức đã giao vụ việc cho Đội điều tra tổng hợp (Công an TP Thủ Đức) thụ lý, phối hợp cùng Viện kiểm sát nhân dân TP Thủ Đức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lực lượng CSGT phong tỏa khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Phong Nguyễn.

Trước đó, khoảng 19h20' tối ngày 5/5, ô tô 7 chỗ Hyundai SantaFe mang BKS:51H-92102 do ông Thắng điều khiển lưu thông đường Kha Vạn Cân, hướng từ cầu vượt Linh Xuân về chợ Thủ Đức.

Khi phương tiện này vừa ôm cua rẽ phải tại giao lộ đường Dương Văn Cam - Kha Vạn Cân thì bất ngờ lao qua làn đường ngược lại, tông vào nhiều xe máy. Sau đó, ô tô 7 chỗ còn tiếp tục đâm vào nhà dân rồi lùi lại tông thêm nhiều xe khác nữa.

Vụ việc khiến 4 người bị thương nặng, nằm la liệt trên đường, kêu cứu. Một cửa cuốn nhà dân cũng bị tông móp.

Khoảng 10 xe máy bị xe ô tô tông. Tuy nhiên, có 6 xe hư hỏng nhẹ nên người dân tự rời khỏi hiện trường, chỉ còn 4 xe bể nát, nằm dưới đường.

Sau tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường. Nhân viên y tế cũng có mặt nhanh chóng sơ cứu người bị nạn rồi chuyển đi cấp cứu.

