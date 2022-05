Cận cảnh Kia Morning 2022 bản giá rẻ, từ 389 triệu tại Việt Nam

Theo nguồn tin nội bộ tại đại lý Kia chính hãng cho biết, Kia Morning 2022 tại Việt Nam đã bổ sung thêm bản AT (giá 389 triệu đồng) và bản AT Premium (giá 409 triệu đồng) nhằm tăng thêm lựa chọn cho người tiêu dùng. Nếu như trước đây giá xe KIA Morning thế hệ mới chỉ chốt đồng giá 439 triệu đồng cho bản Morning X-Line và GT-Line thì bây giờ, người tiêu dùng đã có thêm 2 lựa chọn giá thấp hơn. Rất có thể sự thay đổi này nhắm đến những người đang muốn mua xe chạy dịch vụ. So với hai phiên bản ra mắt hồi tháng 11/2020, hai bản mới có khá nhiều điểm nhận dạng riêng biệt. Cản trước/sau và ốp hông trông "hiền hòa" hơn. Đèn sương mù được đặt ở vị trí cao hơn. Đèn pha halogen dạng chóa không tích hợp đèn LED ban ngày. Bản tiêu chuẩn AT không có giá nóc. Các trang bị ngoại thất của Kia Morning 2022 giá rẻ không có sự thay đổi. Xe vẫn sử dụng đèn pha bật/tắt tự động, bộ mâm 15 inch, gương chiếu hậu chỉnh điện và tay nắm cửa có chức năng mở rảnh tay. Ngoài ra, mẫu xe hạng A của KIA còn có thêm cảm biến lùi và camera lùi. Khoang lái của hai bản Kia Morning AT 2022 mới sử dụng ghế ngồi bọc da. Trên bảng táp-lô tích hợp màn hình giải trí 8 inch và đề nổ bằng nút bấm. Những chi tiết này cũng xuất hiện bên trong 2 phiên bản X-Line và GT-Line ra mắt trước đó. Bản Kia Morning 2022 AT Premium sử dụng điều hòa tự động 1 vùng, còn bản AT tiêu chuẩn sử dụng điều hòa chỉnh cơ. Hàng ghế trước có bệ tỳ tay. Bản cấp thấp không sử dụng vô lăng bọc da. Đồng hồ lái cơ học kết hợp cùng màn hình đơn sắc. Bên dưới nắp ca-pô của hai phiên bản mới sẽ vẫn là khối động cơ 1.25L, sản sinh công suất tối đa 83 mã lực, mô-men xoắn tối đa 120 Nm. Khối động cơ này kết hợp với hộp số tự động 4 cấp cùng hệ dẫn động cầu trước. Như vậy là KIA Morning đã "học tập" Fadil và Brio trong việc loại bỏ hộp số sàn. Việc trang bị số sàn giúp giá xe cạnh tranh hơn nên Hyundai Grand i10 và Toyota Wigo vẫn cung cấp cho khách hàng tuỳ chọn số sàn. Xét về tính năng an toàn, bản AT Premium có trang bị tương đương hai bản cao cấp với đầy đủ phanh ABS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, cảm biến lùi, 2 túi khí và camera lùi. Bản AT không có cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Nếu so sánh về giá, Kia Morning AT Premium có giá ngang Hyundai Grand i10 bản số sàn và rẻ hơn 16 triệu đồng khi đứng cạnh VinFast Fadil bản tiêu chuẩn. Điều này giúp KIA Morning cạnh tranh tốt hơn và có thể cùng Hyundai Grand i10 phân chia ngôi đầu bảng trong thời gian tới, khi Fadil rút chân khỏi thị trường ôtô Việt. Video: Đánh giá nhanh Kia Morning thế hệ mới tại Việt Nam.

