Vụ xe 7 chỗ đâm chết 3 cháu bé: Khởi tố tài xế

Sáng nay 3-8, tin từ Công an huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Mạnh Tùng (33 tuổi, trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội), về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Hiện trường vụ tai nạn.

Tùng là tài xế điều khiển xe ôtô 7 chỗ tông chết 3 cháu nhỏ đi trên xe máy điện.

Trước đó vào ngày 11-7, Công an huyện Cẩm Xuyên cũng đã khởi tố vụ án xe ôtô tông chết 3 cháu nhỏ đi xe máy điện để điều tra.

Sự việc được xác định, vào khoảng 18 giờ 40, ngày 9-7, Bùi Mạnh Tùng điều khiển xe ôtô 7 chỗ mang biển số 30E - 413.82 lưu thông trên đường liên xã DH124 theo hướng từ thị trấn Thiên Cầm đi xã Cẩm Huy, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), khi đến địa phận xã Cẩm Huy thì tông trúng xe máy điện do 3 em nhỏ chở nhau đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Cú đâm mạnh khiến xe máy điện bị cuốn vào gầm, 3 cháu nhỏ bị tử vong tại chỗ.

Danh tính 3 cháu nhỏ được xác định là em Nguyễn Thị D. (12 tuổi), Nguyễn Thị H. (12 tuổi) và Trần Hữu Đ. (4 tuổi, là chị em họ, đều trú tại thôn Tây Nguyên, xã Cẩm Nam, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trước, bước đầu xác định tài xế Tùng không làm chủ được tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn khi điều khiển xe ôtô nên đã tông vào xe máy điện. Công an cũng tiến hành kiểm tra nồng độ cồn, test tình trạng sử dụng ma túy của tài xế điều khiển xe ô tô và kết quả đều âm tính.

Hiện, cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

