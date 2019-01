Vụ vườn đào bị chặt phá trước Tết: Công an vào cuộc điều tra

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc 147 cây đào Tết của người dân bị kẻ xấu chặt phá gây hoang mang dư luận, bức xúc cho những người nông dân trồng đào.

Liên quan đến vụ việc vườn đào Tết của nhiều hộ dân khu phố Tỉnh Cầu (phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) bị kẻ xấu chặt phá vào đêm 16, rạng sáng ngày 17/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết sau khi nhận được thông tin hàng trăm gốc đào bị kẻ gian chặt phá, đơn vị đã cử cán bộ về khám nghiệm hiện trường. Đồng thời Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn phối hợp với các bên liên quan khẩn trương điều tra, cố gắng làm rõ vụ việc trước tết Nguyên Đán 2019, để người dân yên tâm ăn tết.

Ứớc tính số lượng đào Tết bị chặt phá là 147 gốc đào, thiệt hại gần 1 tỉ đồng.

Trong thời gian xảy ra vụ việc vườn đào Tết bị chặt phá, cơ quan điều tra đang xác minh nghi phạm, làm rõ vụ việc thì ông Nguyễn Thạc Bình (52 tuổi, trú tại khu phố Tỉnh Cầu, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, Bắc Ninh) là 1 chủ vườn đào bất ngờ uống thuốc sâu tự tử, và đã tử vong tại nhà vào tối 21/1. Ông được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong.