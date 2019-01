Gia cố xe, cất giấu tinh vi 120 bánh heroin vẫn không thoát

Chiều cùng ngày, các mũi lực lượng đã bắt giữ Nguyễn Quốc Trung và 2 đối tượng trong đường dây buôn lậu heroin này là Nguyễn Duy Quế (SN 1988, trú tại TP. Vinh, Nghệ An) và Lê Thanh Tập (SN 1991, trú tại huyện Nghi Lộc, Nghệ An).

Lái xe Nguyễn Văn Anh (SN 1990, trú tại huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An) khai được đối tượng Nguyễn Quốc Trung (SN 1981, trú tại huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thuê lái từ Viêng Chăn – Lào và dặn khi nào qua cửa khẩu Cầu Treo khoảng 15 phút thì gọi lại cho Trung.

Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Cục Hải quan Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan), C04, Bộ Công an và lực lượng Biên phòng bắt giữ 4 đối tượng trong đường dây vận chuyển 120 bánh heroin qua cửa khẩu cầu Treo vào Việt Nam.

Liên tiếp bắt giữ số lượng lớn pháo, rượu ngoại lậu tại Quảng Trị

Vào lúc 14h00’ ngày 22/1, tổ công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị tuần tra, kiểm soát tại địa bàn thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phát hiện ô tô BKS 74D-00.194 có nhiều biểu hiện nghi vấn liền theo dõi. Sau khi bốc xếp một lượng lớn hàng hóa (nghi là hàng hóa nhập lậu), chủ phương tiện tăng tốc, chạy theo hướng Lao Bảo - Đông Hà.

Tổ công tác tiến hành truy đuổi và thông báo, đề nghị Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phối hợp. Đến 15h00’cùng ngày, tại Km21, thuộc xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, lực lượng phối hợp đã bắt giữ được phương tiện. Qua đó, thu giữ 2.000kg đường kính Thái Lan, 51 Chai rượu Chivas Regal 25 loại 700ml/chai. Tổng trị giá tang vật khoảng 220 triệu đồng.

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Võ Hải (SN 1979, trú tại thành phố Đông Hà) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa trên.

Tiếp đó, vào lúc 4h00’ ngày 23/1, tại địa phận thôn Tân Sơn, xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ, tổ công tác thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị và Trạm Cảnh sát giao thông Đakrông phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đặng Anh Tuyến (SN 1983, quê quán Gio Linh, Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển pháo trái phép. Tang vật thu giữ gồm: 80kg pháo các loại, 1 xe ô tô BKS 73A-02.614 cùng 1 cặp biển số giả 74A-07.063 (khi bắt giữ đối tượng đang sử dụng nhằm qua mắt cơ quan chức năng) cùng 73 triệu đồng.

Hiện Biên phòng tỉnh đã tiến hành lập biên bản vụ việc và bàn giao toàn bộ đối tượng, tang vật, phương tiện của 2 vụ trên cho Công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.