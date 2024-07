Vụ TNGT làm 3 thành viên HAGL tử vong: Tài xế lãnh 10 năm tù

Ngày 22/7, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử tài xế Đinh Tiến Bình (SN 1987, ngụ TT.Nhơn Hòa, H.Chư Pưh, Gia Lai) về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Vụ tai nạn khiến 3 thành viên CLB bóng đá Hoàng Anh Gia Lai tử vong.



Theo cáo trạng, ngày 12/8/2023, Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô BKS: 81H-027.60 chở đá xây dựng, lưu thông trên đường Hồ Chí Minh. Khi đến đoạn xã Ia Hrú (H.Chư Pưh, tỉnh Gia Lai), Bình điều khiển vượt xe và đã tông vào phần đuôi phía sau bên trái của xe ô tô con BKS: 81A-004.70 (chở một số thành viên của Câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai).

Tài xế Đinh Tiến Bình tại phiên tòa. Ảnh Trần Sỹ

Cú tông mạnh, đẩy ô tô này đi tiếp sang làn đường bên trái và tông vào xe tải BKS: 47C-263.06 do anh Nguyễn Tấn Xôn đang điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Chiếc xe chở CLB HAGL bị kẹp giữa 2 xe ô tô tải và bẹp dúm.

Vụ tai nạn khiến ba thành viên CLB HAGL tử vong, gồm: HLV Dương Minh Ninh (49 tuổi, ngụ P.Diên Hồng, TP Pleiku), cầu thủ Paollo Madeira Oliveira (28 tuổi, quốc tịch Brazil) và bác sĩ Đào Trọng Trí (32 tuổi, TT.Chư Sê, H.Chư Sê, tỉnh Gia Lai); lái xe Nguyễn Tú Sinh bị thương tích nặng với kết quả giám định 44%.

Nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn giao thông được kết luận là do Đinh Tiến Bình điều khiển xe ô tô BKS: 81H-027.60 vượt xe khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn, không giữ khoảng cách an toàn với xe ô tô phía trước, thiếu chú ý quan sát, xử lý kém.

