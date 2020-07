Vụ thiêu sống nam công nhân ở Nghệ An: Tạm giữ 1 nghi can

Ngày 8/7, Công an TP Vinh (tỉnh Nghệ An) đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú xã Hưng Lộc, TP Vinh) bị đổ xăng châm lửa đốt vào chiều ngày 2/7 trên địa bàn xã Hưng Đông (TP Vinh).

Theo một nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An, hiện cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng liên quan đến vụ việc trên. Danh tính đối tượng bước đầu được xác định là Đinh Khắc Q. (SN 1992, trú tại khối Vĩnh Lạc, phường Đông Vĩnh, TP Vinh).



Anh S. bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: H. Lộc

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào cuối giờ chiều ngày 6/7, anh Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP Vinh) sau khi hết giờ làm đi từ nhà máy đóng trong khu Công nghiệp Bắc Vinh, xã Hưng Đông, TP Vinh để về nhà. Vừa ra khỏi khu công nghiệp thì bất ngờ anh S. bị một nam thanh niên có quen biết chặn lại, bất ngờ đổ xăng tưới lên người, châm lửa đốt rồi bỏ chạy.

Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã chạy đến dập lửa cứu người. Nạn nhân S. sau đó được người dân đưa đi Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân S. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia (Hà Nội) để cấp cứu và điều trị với nhiều vết thương từ đầu đến chân, tỷ lệ bỏng 80%.

Hiện vụ việc đang được công an TP Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.