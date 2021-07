Vụ sản xuất buôn bán SGK giả: Bắt hàng loạt cán bộ Cục QLTT Hà Nội

Tối 23/7, Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang điều tra vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả xảy ra tại Công ty Cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, Công ty TNHH Sản xuất & Thương mại Phú Hưng Phát và các đơn vị liên quan.



Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 23/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tai Đội Quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội và một số đơn vị liên quan.

Các bị can (từ trái qua phải): Lê Việt Phương; Phạm Ngọc Hải; Thành Thị Đông Phương.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can đối với: Lê Việt Phương, nguyên Phó Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 17, nay là Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 14; Phạm Ngọc Hải và Thành Thị Đông Phương, nguyên kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 17, nay là kiểm soát viên Đội Quản lý thị trường số 14 , Cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội theo như tội danh khởi tố bổ sung nêu trên, áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các Quyết định và Lệnh tố tụng nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với 3 bị can đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang khẩn trương điều tra, củng cố tài liệu chứng cứ về hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng điều tra vụ án đối với các tổ chức, cá nhân liên quan, xác minh thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem thêm video Khởi tố, bắt giam nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai: