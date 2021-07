Vụ Karaoke Hải Sơn 86: Bắt thêm Phó trưởng Công an quận Đồ Sơn

Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn và Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn bị khởi tố liên quan sai phạm trong giải quyết vụ án Karaoke Hải Sơn 86.

Chiều 23/7, Công an TP Hải Phòng thông tin Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định khởi tố bị can đối với: Trung tá Phạm Quang Tuấn, Phó Trưởng Công an quận Đồ Sơn và Thượng úy Vũ Duy Thanh, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an quận Đồ Sơn.



Hai cán bộ trên bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong giải quyết vụ việc có dấu hiệu "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra tại quán Karaoke Hải Sơn 86, phường Hợp Đức, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng.

Ngày 11/5, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đọc quyết định khởi tố bị can với 3 cán bộ, chiến sỹ Công an quận Đồ Sơn gồm Trung tá Đinh Đình Việt (SN 1975, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm hình sự kinh tế và ma túy); Thượng úy Đỗ Hữu Dũng (SN 1992, Phó đội trưởng Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội) và Thượng úy Nguyễn Viết Công (SN 1992, cán bộ Đội quản lý hành chính về trật tự xã hội), để điều tra, làm rõ hành vi làm sai lệch hồ sơ vụ án.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trung tá Đinh Đình Việt và Thượng úy Đỗ Hữu Dũng. Thượng úy Nguyễn Viết Công được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khởi nơi cư trú.

Trước đó, ngày 21/1, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam với ông Nguyễn Hữu Cường (36 tuổi, trú tại tổ dân phố Cầu Tre, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn) để điều tra về hành vi làm sai lệnh hồ sơ vụ án. Khi đó, ông Cường giữ cấp bậc Thiếu tá và là Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp Công an quận Đồ Sơn .

Ngày 13/11/2020, các cán bộ chiến sĩ của Đội Điều tra tổng hợp và Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an quận Đồ Sơn kiểm đột xuất 1 quán karaoke trên địa bàn tổ dân phố Trung Nghĩa, phường Hợp Đức (quận Đồ Sơn).

Tại đây, cảnh sát phát hiện 28 người có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Tổ công tác thu được một số viên màu hồng và bột trắng nghi là ketamine.

Sau khi thu giữ tang vật, lập biên bản hiện trường, đến 6h cùng ngày, 28 đối tượng được đưa về Công an quận Đồ Sơn để lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả, 25/28 đối tượng dương tính với ma túy. Các cán bộ công an tiếp tục lấy lời khai, điều tra vụ việc.

Chiều ngày 13/11/2020, thiếu tá Cường, Phó đội trưởng Đội điều tra tổng hợp, chỉ đạo cấp dưới của mình dừng lấy lời khai để những người bị tạm giữ gọi điện cho người thân.

Tối cùng ngày, lần lượt những người bị bắt giữ được cho về. Thấy vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng, một thiếu tá công an đã làm đơn tố cáo tới Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao, sau đó xin ra khỏi ngành.

