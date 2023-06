Vụ phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung: Có khởi tố hình sự?

Liên quan đến vụ việc phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị hành hung khi đang tác nghiệp tại khu vực Ô Chợ Dừa (quận Đống Đa), ngày 7/6, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an TP Hà Nội, khẳng định đã giao Công an quận Đống Đa xem xét nhanh chóng khởi tố vụ án, đưa ra xét xử nghiêm minh.

Phóng viên của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội bị nhóm đối tượng hành hung.

Chiều 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Đống Đa đã quyết định tạm giữ hình sự Phạm Văn Phương (SN 1981, chủ cửa hàng quạt Khánh Phương, ở phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) và Lê Văn Hưng (SN 1984, nhân viên cửa hàng) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích. Đây là 2 kẻ hành hung phóng viên Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội vào ngày 6/6.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, hành vi của hai người đàn ông mặc áo xanh này có tính chất côn đồ, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng. Mặc dù nạn nhân ở tư thế không có khả năng tự vệ nhưng vẫn cố ý gây thương tích, may mắn là có nhiều người can ngăn, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng...

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Với thông tin ban đầu như vậy, rõ ràng hai người đàn ông mặc áo xanh đã vi phạm pháp luật, xâm phạm đến quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận và nghiêm trọng hơn là xâm phạm đến thân thể của công dân, hành vi là cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động báo chí bởi vậy cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ hành vi và hậu quả.

Trong trường hợp nạn nhân có yêu cầu xử lý hình sự và kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân có thương tích thì dù tỷ lệ thương tích dưới 11 %, cơ quan điều tra vẫn có thể khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý đối với hai người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích theo quy định tại khoản 1, điều 134 Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Theo luật sư Cường, trường hợp nạn nhân không yêu cầu xử lý hình sự, nhưng sự việc được xác định là gây rối trật tự công cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội thì cơ quan điều tra cũng có thể sẽ vẫn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can để xử lý với hai người đàn ông này về tội gây rối trật tự công cộng theo quy định tại điều 318 Bộ luật Hình sự với chế tài là phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm.

Đây là hành vi cản trở hoạt động báo chí, xâm phạm đến thân thể của phóng viên nhà báo, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy cơ quan điều tra sẽ sớm làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của các bên liên quan, xác định hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật, rất có thể cơ quan điều tra sẽ khởi tố vụ án hình sự để xử lý đối với hai người đàn ông này về tội cố ý gây thương tích hoặc tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ phóng viên Đài PT-TH Hà Nội bị hành hung đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.