Vụ phát hiện camera giấu trong phòng tắm: “Hành vi coi thường pháp luật“

Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đã thông tin về vụ việc chủ nhà trọ đặt camera trong nhà tắm của nữ sinh. Theo điều tra, chị Y. (sinh năm 2004, quê ở Bắc Giang) thuê phòng trọ sinh sống cùng 2 người bạn tại địa bàn phường Yên Nghĩa. Ngày 18/4, chị Y. phát hiện tại phòng vệ sinh có lắp 1 camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinh, nên đã đến Công an quận Hà Đông để trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã triệu tập chủ nhà trọ là ông N. (58 tuổi) để làm việc.

Khu nhà trọ bị tố có lắp camera giấu kín trong nhà vệ sinh nữ.

Tại cơ quan công an, ông N. khai nhận khoảng tháng 6/2023, "xuất phát từ ham muốn của bản thân muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm", nên đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp vào phòng tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5. Việc quay lén các khách nữ thuê trọ, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. cam đoan không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông N. đã nhận thức hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định hành vi của ông N. có dấu hiệu "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác". Ngày 27/5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác" với số tiền 12,5 triệu đồng.

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, quay lén người khác là hành vi thu thập trái phép thông tin cá nhân, quay phim chụp ảnh người khác mà không có sự cho phép, xâm phạm quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 28 Bộ luật Dân sự 2015. Tùy thuộc vào mục đích, mức độ của hành vi, người có hành vi quay lén có thể bị xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự. Theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, người có hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000 - 60.000.000 đồng.

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Luật sư Hùng cho biết thêm, nếu người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội làm nhục người khác theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù. Nếu người có hành vi quay lén người khác, sau đó tàng trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đổi trụy theo quy định tại Điều 326 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

"Trường hợp cán bộ quân đội quay lén trong thời gian dài với nhiều người thuê trọ bị xử phạt 12tr có phù hợp không? Xử lý về mặt Đảng? So với quy định tại khoản 30 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP nêu trên, mức xử phạt này là chưa phù hợp, quá nhẹ nhàng so với hành vi vi phạm và mức xử phạt theo quy định pháp luật Căn cứ Điều 2 Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định: “9. Đảng viên vi phạm pháp luật phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật…”. Như vậy, tùy thuộc vào hậu quả và hành vi phạm tội, đảng viên có thể bị xử lý kỷ luật theo Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022

Hành vi quay phim chụp ảnh đặc điểm cơ thể của người khác một cách lén lút là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật. Hành vi này có thể gây ra những hậu quả khôn lường đối với nạn nhân, cho thấy ý thức coi thường pháp luật của người vi phạm. Qua các vụ việc bị quay lén, các hành vi phạm tội ngày càng tinh vi, khó phát hiện. Nhiều loại camera quay lén bày bán tràn lan trên thị trường làm ảnh hưởng đến quyền riêng tư và sinh hoạt cá nhân. Do vậy, mỗi cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, khi đến các nơi công cộng hoặc nơi xa lạ, cần hết sức thận trọng vì các camera quay lén có thể cài cắm ở bất cứ nơi đâu", luật sư Hùng phân tích.