Lai Châu: Đăng tin giả “bắt cóc trẻ em”, một người bị triệu tập

Ngày 27/6, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an TP Lai Châu vừa triệu tập, lập hồ sơ xử phạt một thanh niên có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em gây hoang mang dư luận.

Đỗ Văn Q. tại cơ quan Công an.

Khoảng 17h30 ngày 25/6, Công an Lai Châu phát hiện tài khoản “Đỗ Quân nd” đăng bài: "TP Lai Châu xuất hiện tình trạng bắt cóc trẻ em, mọi người cảnh giác..." Bài viết thu hút hàng chục bình luận, chia sẻ với tâm lý hoang mang. Người này còn thêu dệt nên một câu chuyện về đôi nam nữ đi xe ô tô màu trắng dụ dỗ nhằm bắt cóc trẻ em ở khu vực phường Quyết Thắng, TP Lai Châu.

Đội An ninh Công an TP Lai Châu đã truy xét, làm rõ người sử dụng tài khoản Facebook “Đỗ Quân nd” là Đỗ Văn Q. (39 tuổi, ngụ phường Quyết Thắng, TP Lai Châu) và đã tiến hành triệu tập lên làm việc. Tại công an, Q đã thừa nhận việc bịa đặt thông tin trên mạng xã hội, sau đó tự giác xóa bài và đăng tin cải chính, cam kết không tái phạm.

Công an TP Lai Châu cho biết, hành vi của Q vi phạm điểm a, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3-2-2020 của Chính phủ, mức xử phạt là 7,5 triệu đồng. Đội An ninh Công an TP Lai Châu đang hoàn thiện hồ sơ để ra quyết định xử phạt vi phạm đối với Đỗ Văn Q.

Công an Lai Châu khuyến cáo, người dân phải tự chịu trách nhiệm về thông tin mình đăng tải trên không gian mạng, đồng thời cần tỉnh táo khi chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng. Mọi hành vi đăng tải thông tin bịa đặt , tin sai sự thật sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.