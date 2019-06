Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: đang xác minh nơi ở của Bùi Kim Thu

Bùi Kim Thu thời điểm bị tạm giam tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ nữ sinh ship gà bị sát hại, ngày 26/6, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Hiển, Trưởng Công an xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đã nhận được văn bản áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Kim Thu (SN 1975, trú xã Thanh Nưa) của Công an tỉnh Điện Biên.

Theo ông Hiển, dù đã được tại ngoại tuy nhiên bị can Thu không trình diện tại địa phương, hiện chính quyền đang xác minh nơi ở của Thu để áp dụng các biện pháp quản lý.

"Theo thông tin chúng tôi nắm được thì sau khi được tại ngoại, Bùi Kim Thu đã trở về nhà bố mẹ hoặc anh chị em ruột, chưa rõ nơi ở cụ thể của đối tượng này. Khi xác định được nơi đối tượng ở, chúng tôi sẽ tham mưu cho Công an tỉnh Điện Biên cùng chính quyền sở tại, phối hợp quản lý, cấm đi khỏi nơi cư trú với bị can", ông Hiển cho hay.

Cũng trong ngày 26/6, lãnh đạo Công an huyện Điện Biên cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan nghiệp vụ để xác định nơi ở và áp dụng biện pháp quản lý đối với bị can Bùi Kim Thu.

Trước đó, Bùi Kim Thu bị Công an tỉnh Điện Biên ra quyết định khởi tố bị can về hành vi Không tố giác tội phạm. Thu được cho là biết rõ hành vi phạm tội của chồng mình là Bùi Văn Công (SN 1975, cùng trú xã Thanh Nưa) và các đồng phạm trong vụ án nữ sinh C.M.D (SN 1997) bị sát hại nhưng đã không báo đến cơ quan công an. Cũng trong khoảng thời gian vụ án đang được điều tra, Thu đã nhiều lần tung "hoả mù" đánh lạc hướng Ban chuyên án, gây khó khăn trong việc làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng khác. Ngoài ra, Bùi Kim Thu cũng là "người đầu tiên" phát hiện thi thể nạn nhân, hô hoán người dân báo tin đến cơ quan công an.

Hiện vụ án nữ sinh D bị sát hại vẫn đang được Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra, làm rõ.