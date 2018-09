Vũ "nhôm" xài hết 13 triệu USD, không nhớ tiền đi đâu

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang Viện KSND tối cao đề nghị truy tố 26 bị can trong đại án xảy ra tại DongABank gây thiệt hại 3.608 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra bổ sung, ông Trần Phương Bình (nguyên Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Đông Á) và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank) bị đề nghị truy tố 2 tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Phan Văn Anh Vũ (biệt danh Vũ “nhôm”, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 - viết tắt Công ty Bắc Nam 79) bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an điều tra số tiền 13,4 triệu USD Vũ “nhôm” nhận từ Trần Phương Bình.

Báo Dân trí thông tin, trong quá trình điều tra thu giữ giấy tờ viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ hội sở DongABank) thể hiện, từ 11/10/2012 – 12/3/2015 xuất quỹ chi 12 khoản tổng cộng hơn 294 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD cho ông Trần Phương Bình.



Ông Bình thừa nhận trong 13,9 triệu USD ông chỉ đạo mua thì có đến 13,4 triệu USD mua giúp cho Vũ nhôm, còn 500.000 USD ông Bình đưa cấp dưới để chi phí thuê tư vấn, tìm kiếm đối tác. Vũ nhôm thường nhận USD tại phòng làm việc của ông Bình ở hội sở DongABank. Đến nay, ông Bình không giải thích rõ lý do mua hộ Vũ nhôm là gì.

Trong khi ông Bình khai mua hộ 13,4 triệu USD thì "đại gia" Vũ nhôm lại khai chỉ nhờ mua hộ 3,2 triệu USD, còn 10,2 triệu USD là Vũ vay của ông Bình. Đến nay, Vũ chưa trả số tiền này cho ông Bình và cũng không biết ông Bình sử dụng nguồn tiền nào để mua 13,4 triệu USD.

Đáng lưu ý, Vũ nhôm khai đã dùng số tiền 13,4 triệu USD chi cho mục đích cá nhân, nhưng chưa nhớ sử dụng vào việc gì.

Căn nhà của Vũ “nhôm” bị kê biên.

Theo VOV, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại ngân hàng Đông Á, cơ quan tố tụng đã ra các quyết định kê biên nhiều tài sản do Vũ "nhôm" đứng tên hoặc thuộc sở hữu của Vũ "nhôm". Đó là toàn bộ cổ phần DongABank mà Phan Văn Anh Vũ và Công ty Bắc Nam 79 sở hữu, cùng nhiều nhà đất.



Công an xác định 5 bất động sản ở Đà Nẵng, cùng 2 bất động sản ở TPHCM, trong đó có bất động sản tại số 8 Nguyễn Trung Trực (quận 1, TPHCM) là vật chứng của vụ án, đã được kê biên, phong tỏa trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an thụ lý điều tra.

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn kê biên và phong tỏa một số tài sản khác liên quan đến hai bị can Nguyễn Thị Kim Xuyến và Nguyễn Hồng Ánh. Trong đó có số cổ phiếu bị phong tỏa do ông Ánh sở hữu tại Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng SHB,...

Cơ quan điều tra còn kê biên hơn 125 triệu cổ phần DongABank do Công ty Bắc Nam 79 và 17 đối tượng liên quan sở hữu. Trong đó, Công ty Bắc Nam 79 sở hữu 50 triệu cổ phần, Phan Văn Anh Vũ 13,652 triệu cổ phần, Trần Phương Bình 15 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Kim Xuyến 1,7 triệu cổ phần, Nguyễn Thị Ngọc Vân 712.000 cổ phần và nhiều cổ phần khác mang tên người thân của ông Trần Phương Bình.