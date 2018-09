Chiêm ngưỡng cây Dã Hương nghìn năm tuổi ở Bắc Giang

Cây Dã Hương nghìn năm tuổi thuộc xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang là một trong hai cây Dã Hương đại thụ lớn nhất thế giới. Dã Hương được hiểu là hương thơm dân dã. Mùi thơm của cây tỏa ra từ nhựa cây và hoa của cây. Mùi thơm nhẹ nhàng và lan tỏa ra rất xa nên người dân nơi đây quen gọi là cây Dã Hương. Theo ước lượng, gốc cây Dã Hương to đến 8 người ôm, còn theo những người làm công tác nghiên cứu vòng đo điểm to nhất của thân cây là 11m, chỗ nhỏ nhất là 8,3m, cây cao khoảng 36m, có đường kính trên 2,5m. Lớp vỏ cây trung bình dày 15cm. Theo các nhà khoa học, cây này được vua Lê Cảnh Hưng phong cho là “Quốc chúa đô mộc Dã Đại Vương” (cây Dã lớn nhất nước); được ghi tên, in ảnh trong cuốn Từ điển bách khoa Larausse của Pháp và giới thiệu ảnh tại hội chợ Maseille (Pháp) năm 1932; được trường Viễn Đông Bác cổ xếp hạng là cây cổ thụ quý hiếm của Việt Nam. Cây không chỉ là nét đẹp của cảnh quan môi trường, cảnh quan thiên nhiên mà còn là nét đẹp văn hóa, biểu tượng rất đỗi mộc mạc, thân thiết, linh thiêng trong không gian văn hóa Việt. Cây Dã Hương được người dân trong xã gọi là “cây Dã ngàn năm”, nó đã sống ở đây được gần một thiên nhiên kỷ, cũng từng trải qua bao thăng trầm của lịch sử Việt Nam nên mọi người luôn coi cây như một linh vật phù hộ cho làng. Theo người dân ở đây thì mỗi một cành cây gẫy thường trùng với một sự kiện lớn của đất nước như: Năm 1945 cành Dã Hương lớn phía đông bắc gãy là lúc Cách mạng Tháng Tám thành công; Năm 1954, cành phía tây gãy là năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Năm 1975 cành phía tây gãy gắn với sự kiện giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước... Năm 2006 một cành ở đỉnh ngọn phía Nam gãy thì năm đó nước ta gia nhập tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Hoa dã hương thường nở vào cuối xuân đầu hè, màu vàng nhạt, cánh nhỏ li ti và có mùi thơm tựa hoa dạ lan. Tán cây Dã Hương xòe phủ kín mái đình Viễn Sơn, tạo ra một cảnh quan đặc sắc cho một vùng quê giàu di tích văn hóa. Cây Dã Hương đã tạo ra một bầu không khí trong lành cho người dân sống xung quanh. Năm 1989, Bộ Văn hóa - Thông tin đã xếp cây Dã Hương ở Bắc Giang nằm trong quần thể cụm di tích quốc gia (gồm cây Dã Hương, đình Viễn Sơn, chùa Phúc Quang, đình Thuận Hòa, đền Tiên Lục).

