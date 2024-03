Vụ nam sinh bị đánh chết não: Hội bảo vệ quyền trẻ em lên tiếng

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008; trú tại quận Long Biên, TP Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nam sinh bị đánh trấn thương sọ não điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 15h00 ngày 17/03/2024, cháu T.V.K (SN: 2012, trú tại quận Long Biên) chơi tại khu vực đình Lệ Mật thì phát sinh mâu thuẫn và bị cháu N.H.Đ tát vào mặt. Cháu T.V.K chạy đi gọi anh trai là T.V.M để nhờ giải quyết mâu thuẫn. Khi 2 anh em đi bộ ra sân đình Lệ Mật thì gặp bố đẻ là ông T.V.T và kể lại sự việc. Ông T.V.T chở 2 anh em bằng xe máy ra sân đình Lệ Mật để xem ai đánh. Khi đến khu vực đình Lệ Mật, ông T. bảo 2 con đi vào sân đình gặp ông nội đang có mặt ở đấy, còn ông T. quay xe định ra về.

Lúc này, ông T. thấy cháu M. chạy vào đấm làm cháu Đ. ngã ra đất thì vào can ngăn rồi chở 2 con về nhà. Sau đó, ông T. trở lại khu vực sân đình Lệ Mật thì thấy cháu Đ. có biểu hiện choáng, mặt tái nên đã đưa cháu Đ. vào Bệnh viện Đa khoa Đức Giang cấp cứu, sau đó chuyển Bệnh viện 108 điều trị. Bệnh viện xác định cháu Đ. bị chấn thương sọ não, hôn mê.

Nói về vấn đề này, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ThS Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, ông rất đồng tình ủng hộ các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc, đến thời điểm này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có văn bản yêu cầu các cơ quan điều tra phải khách quan, khẩn trương bởi đây là vụ án có người bị hại là trẻ em và người đánh cũng là trẻ em vậy nên phải bảo vệ một cách công bằng và khách quan.

ThS Hà Đình Bốn - Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, dù có là trẻ em từ đủ 14 tuổi trở lên mà phạm tội vẫn bị xử lý hình sự. Nếu xác định được có hành vi phạm tội mà thiếu niên đó đủ chịu trách nhiệm hình sự thì phải xem xét cụ thể về tội danh, mức độ rất nghiêm trọng phải khởi tố hình sự, truy cứu trách nhiệm hình sự với người này. Nếu như mức độ nghiêm trọng, tuổi từ 14-16 có thể không bị xử lý trách nhiệm hình sự phải xử lý bằng các biện pháp hành chính khác để nghiêm minh, công bằng.

ThS Hà Đình Bốn đề nghị, nếu có thì cần phải làm rõ vai trò của người lớn trong sự việc này? Nếu có người lớn tham gia thì vụ án cực kì nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm minh hơn, chặt chẽ hơn để trả lại quyền cho các em. Tuy nhiên, chúng ta không thể võ đoán mà phải theo diễn biến điều tra của cơ quan chức năng.

Ngoài ra, ThS Hà Đình Bốn cho biết thêm, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã và đang tuyên truyền khắp nơi về luật phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em, quyền của trẻ trên các phương tiện truyền thông. Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh tất cả các hành vi xâm hại trẻ em.