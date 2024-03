Nam sinh bị đánh chấn thương sọ não và loạt án mạng thương tâm

Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não: Ngày 25/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não. Theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, con trai chị là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi). K. đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra rồi K. và anh trai K. đánh Đ. khiến cháu bị chấn thương sọ não nặng. Nam sinh lớp 12 bị 7 thanh, thiếu niên đánh hội đồng tử vong: Chiều 7/1, tại khu vực Ao Xanh (cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định) xảy ra việc hai nhóm thanh, thiếu niên xô xát đánh nhau, Nguyễn Anh T. (học sinh lớp 12, trường THPT Nam Trực) đã bị nhóm của Vũ Anh Đức dùng gậy gỗ và một gậy sắt đánh hội đồng vào tay và vùng đầu, gây chấn thương sọ não. T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày. Đánh nhau vì mâu thuẫn, nam sinh đâm 2 bạn thương vong: Khoảng 21h ngày 20/10/2023, tại đường Tế Hanh (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), em L.Q.C (17 tuổi) dùng dao đâm U.Đ.K (16 tuổi) và N.B.L (16 tuổi). Hậu quả, em U.Đ.K tử vong do vết thương quá nặng, còn N.B.L bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả 3 em nói trên đều là học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Bình Sơn. Nam sinh lớp 11 nghi bị đánh nhầm tử vong: Tối 7/6/2023, tại khu vực xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mất điện, N.C.T. (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghề) cùng anh trai ra quán uống nước thì có chiếc ô tô màu đen dừng lại, một nhóm thanh niên bước xuống rồi lao tới đuổi đánh anh em T. cùng nhóm bạn. Anh trai T. và 3 người bạn chạy được vào nhà dân. Còn T. bị nhóm này bắt lại. Mặc dù T. đã quỳ van xin, giải thích nhưng vẫn bị đánh đến ngất xỉu và đã tử vong vào ngày 14/6. Nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong: 13h30 ngày 7/4/2023, nhóm 4 học sinh gồm: Trương Văn Lộc, Nguyễn Văn Phúc, Lê Văn Tài cùng học lớp 11 trường THPT Đakrông và Nguyễn Văn Q. học sinh lớp 9, trường THCS Krông Klang đi xe máy từ thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Quảng Trị về trước cổng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng. Tại đây, Nguyễn Văn Q. đi vào trường và dùng mũ bảo hiểm ném vào người Lê Hữu Quân. Tức giận vì bị đánh, Lê Hữu Quân lấy dao để trong cặp ra đe doạ. Trong lúc xô xát, Lê Hữu Quân đã dùng dao đâm vào ngực Nguyễn Văn Q. khiến nạn nhân tử vong. Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn học: Trưa 21/11/2022, tại khu vực bên ngoài Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giữa Q.A. (học sinh lớp 10 tại trung tâm) và nam sinh Bùi Ngọc Kh. (cùng học lớp 10 tại trung tâm) xảy ra xô xát. Q.A. bị Kh. dùng dao đâm trúng vào người làm mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi. Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về: Trưa 11/10/2022, em Nguyễn Tiến Th., học sinh lớp 12G, Trường THPT Lý Chính Thắng trên đường đi học về, khi đi qua đoạn đường xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị nam sinh cùng trường là Phan Quang Minh (học sinh lớp 11G) dùng hung khí đâm gục, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa Th. đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng Th. đã tử vong. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.

Nam sinh lớp 8 ở Hà Nội bị đánh chấn thương sọ não: Ngày 25/3, Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang điều tra vụ nam sinh bị đánh chấn thương sọ não. Theo phản ánh của chị L., chiều 17/3, con trai chị là cháu N.H.Đ. (14 tuổi, nam sinh lớp 8 trường THCS Việt Hưng) chơi bóng rổ tại sân đình Lệ Mật thì xảy ra mâu thuẫn với cháu K. (12 tuổi). K. đã gọi anh trai (16 tuổi) và bố ra rồi K. và anh trai K. đánh Đ. khiến cháu bị chấn thương sọ não nặng. Nam sinh lớp 12 bị 7 thanh, thiếu niên đánh hội đồng tử vong: Chiều 7/1, tại khu vực Ao Xanh (cụm công nghiệp Đồng Côi, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực, Nam Định) xảy ra việc hai nhóm thanh, thiếu niên xô xát đánh nhau, Nguyễn Anh T. (học sinh lớp 12, trường THPT Nam Trực) đã bị nhóm của Vũ Anh Đức dùng gậy gỗ và một gậy sắt đánh hội đồng vào tay và vùng đầu, gây chấn thương sọ não. T. đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, nhưng đã tử vong vào tối cùng ngày. Đánh nhau vì mâu thuẫn, nam sinh đâm 2 bạn thương vong: Khoảng 21h ngày 20/10/2023, tại đường Tế Hanh (thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi), em L.Q.C (17 tuổi) dùng dao đâm U.Đ.K (16 tuổi) và N.B.L (16 tuổi). Hậu quả, em U.Đ.K tử vong do vết thương quá nặng, còn N.B.L bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Cả 3 em nói trên đều là học sinh tại các trường trên địa bàn huyện Bình Sơn. Nam sinh lớp 11 nghi bị đánh nhầm tử vong: Tối 7/6/2023, tại khu vực xã Xuân Lâm (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mất điện, N.C.T. (học sinh lớp 11 Trung tâm Giáo dục thường xuyên nghề) cùng anh trai ra quán uống nước thì có chiếc ô tô màu đen dừng lại, một nhóm thanh niên bước xuống rồi lao tới đuổi đánh anh em T. cùng nhóm bạn. Anh trai T. và 3 người bạn chạy được vào nhà dân. Còn T. bị nhóm này bắt lại. Mặc dù T. đã quỳ van xin, giải thích nhưng vẫn bị đánh đến ngất xỉu và đã tử vong vào ngày 14/6. Nam sinh lớp 9 đâm bạn tử vong: 13h30 ngày 7/4/2023, nhóm 4 học sinh gồm: Trương Văn Lộc, Nguyễn Văn Phúc, Lê Văn Tài cùng học lớp 11 trường THPT Đakrông và Nguyễn Văn Q. học sinh lớp 9, trường THCS Krông Klang đi xe máy từ thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông, Quảng Trị về trước cổng trường Tiểu học và THCS Ba Lòng. Tại đây, Nguyễn Văn Q. đi vào trường và dùng mũ bảo hiểm ném vào người Lê Hữu Quân. Tức giận vì bị đánh, Lê Hữu Quân lấy dao để trong cặp ra đe doạ. Trong lúc xô xát, Lê Hữu Quân đã dùng dao đâm vào ngực Nguyễn Văn Q. khiến nạn nhân tử vong. Nam sinh lớp 10 đâm chết bạn học: Trưa 21/11/2022, tại khu vực bên ngoài Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, giữa Q.A. (học sinh lớp 10 tại trung tâm) và nam sinh Bùi Ngọc Kh. (cùng học lớp 10 tại trung tâm) xảy ra xô xát. Q.A. bị Kh. dùng dao đâm trúng vào người làm mất nhiều máu, nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Dù được cấp cứu tích cực, nạn nhân đã không qua khỏi. Nam sinh lớp 12 bị bạn cùng trường đâm tử vong trên đường đi học về: Trưa 11/10/2022, em Nguyễn Tiến Th., học sinh lớp 12G, Trường THPT Lý Chính Thắng trên đường đi học về, khi đi qua đoạn đường xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thì bị nam sinh cùng trường là Phan Quang Minh (học sinh lớp 11G) dùng hung khí đâm gục, bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa Th. đi cấp cứu, song do vết thương quá nặng Th. đã tử vong. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Nam sinh lớp 8 rơi từ tầng 18 chung cư thiệt mạng. Nguồn: ĐTHĐT.