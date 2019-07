Vụ làm xăng giả của đại gia Trịnh Sướng: Bắt thêm 2 đối tượng

Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã khởi tố và bắt tạm giam Lưu Văn Nguyện (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dầu khí Bình Minh, địa chỉ 2/75, khu vực 5, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang).

Công ty này có chức năng kinh doanh, sản xuất các loại dung môi hóa chất cung cấp cho Trịnh Sướng và đồng phạm sản xuất xăng giả.

Theo cơ quan công an, công ty của Nguyện sản xuất dung môi với quy mô 77.200 tấn/năm. Tính từ 1-1-2017 đến 30-6-2019 công ty này đã bán ra thị trường trên 150 triệu lít dung môi các loại, trị giá trên 1.900 tỷ đồng, trong đó bán cho Trịnh Sướng gần 31 triệu lít dung môi với giá 402 tỷ đồng. Lưu Văn Nguyện là một mắt xích đặc biệt quan trọng trong đường dây sản xuất xăng giả.



Liên quan đến vụ án, Công an Đắk Nông cũng khởi tố, bắt tạm giam Đỗ Quốc Cường, Giám đốc Công ty Xăng dầu Petro Bình Phước chi nhánh Đắk Lắk, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, trong thời gian cơ quan công an khởi tố bắt giữ các đối tượng trong đường dây xăng giả, Cường liên hệ với gia đình một bị cáo đề nghị đưa 240 triệu đồng để chạy tại ngoại.