Vũ Khắc Tiệp "số nhọ"... bị cách ly 3 lần vì Covid-19

Ngày 22/3 vừa qua, quản lý chung cư Masteri Thảo Điền (quận 2, TP.HCM) cho biết nơi này đã bị phong tỏa khu B tòa nhà T4 từ đêm 21/3, vì có nhiều cư dân tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với Covid 19 – ca bệnh thứ 91. Thật trùng hợp, chung cư này cũng là nơi ông bầu của Ngọc Trinh là Vũ Khắc Tiệp ở, điều này dẫn đến việc Vũ Khắc Tiệp tiếp tục chuỗi 14 ngày cách ly theo quy định, ngay sau đợt cách ly tập trung trước đó. Trước khi đi cách ly tập trung, ông bầu Vũ Khắc Tiệp đã tự cách ly tại nhà 14 ngày.

Ngày 22/3, cơ quan chức năng đã dựng rào chắn, phong toả khu vực block B tháp T4, chung cư Masteri (phường Thảo Điền, quận 2). Nhu cầu của người dân trong khu T4 thuộc chung cư với bên ngoài đều được công an hỗ trợ.

Nhiều chung cư cao cấp bị phong toả do liên quan đến bệnh nhân 91. Liên quan đến bệnh nhân 91, chung cư The Ascent (phường Thảo Điền, quận 2) cũng đã bị phong toả vào ngày 19/3. Bệnh nhân 91 là phi công quốc tịch Anh, 43 tuổi, làm việc cho Vietnam Airlines, sống tại căn hộ A23.02 của chung cư này. Ông từ Anh đến Việt Nam hôm 8/3, có triệu chứng sốt, ho từ ngày 16/3 và tự đi đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới khám. Đến sáng 19/3, xét nghiệm cho kết quả dương tính nCoV. Ngoài ra, chung cư The Gold View (phường 1, quận 4) cũng vừa bị phong toả từ chiều 21/3. Do có 2 bệnh nhân số 97 và 98, làm nghề giáo viên dạy ngoại ngữ, bạn của bệnh nhân 91, cùng tham dự buổi tiệc tại quán bar Buddha hôm 14/3. Sau buổi tiệc ở Buddha họ không có triệu chứng, chủ động đi khai báo tiền sử dịch tễ, đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM. Chung cư The Ascent bị phong toả từ hôm 19/3.

Hiện, những cư dân ở tầng 29 được yêu cầu không ra ngoài cho tới khi có thông báo mới và khuyến nghị đặt mua hàng online. Những trường hợp có nhu cầu, Ban quản lý chung cư và chính quyền địa phương sẽ cung cấp đồ ăn hàng ngày. Cơ quan y tế đã phun khử khuẩn sảnh, thang máy và các khu vực công cộng.

Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố số lượng người đã tiếp xúc gần với "bệnh nhân 91" tại bar Buddha, song bác sĩ Trương Thanh Trung (Giám đốc Trung tâm y tế quận 2) ước tính "rất đông". Trong số những người bị cách ly có nữ nhân viên quầy pha chế. Lực lượng chức năng đã phong toả khu trọ của cô này tại phường 1, quận Tân Bình.

Trước đó, hôm 17/3, nam phi công đến làm thủ tục đăng ký tạm trú tại Công an phường Thảo Điền khiến 3 cảnh sát phải đi cách ly tại huyện Cần Giờ; hàng chục cán bộ khác bị cách ly tại chỗ. Tương tự, một số cán bộ Công an phường Bình An cũng phải cách ly tại chỗ vì ông này từng đến trình báo bị mất trộm.