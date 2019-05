Vụ giết người ở Mê Linh: Cuộc đấu trí với nghi phạm vô cùng lọc lõi

Sau khi đọc thông tin về loạt án mạng do đối tượng Đỗ Văn Bình (SN 1981, trú tại huyện Mê Linh) gây ra, nhiều độc giả đã "suy đoán" rằng, đối tượng này có thần kinh không bình thường, hoặc đã dùng chất kích thích, thì mới có thể ra tay manh động như vậy.

Bình tĩnh, toan tính đầy lọc lõi, tinh vi, Đỗ Văn Bình không hề "ngáo" như một số suy đoán vô căn cứ trước đó của dư luận. Tuy nhiên, có mặt tại cơ quan công an, khi Bình vừa bị bắt giữ, đưa về đây, PV đã chứng kiến thái độ bình tĩnh khó tin của đối tượng này, khi y cung cấp lời khai rất rành mạch. Với những toan tính rất khó ngờ, kẻ giết người tàn bạo này đã khiến cuộc đấu trí với lực lượng truy bắt trở nên rất gay cấn, căng thẳng.



Cụ thể, Bình khai rằng, sở thích của y là "chơi" điện thoại và ô tô (bên cạnh việc quan hệ trai gái với nhiều phụ nữ cùng lúc). Đối tượng này thường xuyên nâng cấp điện thoại lên các phiên bản mới nhất. Cũng nhờ thành thạo công nghệ, nên ngay sau khi ra tay sát hại anh H (SN 1985, người đánh Bình sau va chạm giao thông), Bình đã biết thông tin sự vụ bị phát hiện, và công an đang vào cuộc.

Một mặt, Bình lên kế hoạch đi tìm những người mà y thù ghét, mặt kia, hắn liên tục tìm cách đối phó, đánh lạc hướng lực lượng truy bắt.

Trong quá trình di chuyển, Đỗ Văn Bình không thuê nhà nghỉ, mà hoàn toàn ngủ ở những bãi đất vắng, vì đối tượng này cho rằng, nếu đi một mình vào thuê nhà nghỉ, hắn sẽ nhanh chóng bị để ý và "nếu công an đi tìm, thì sẽ rà soát nhà nghỉ đầu tiên, sẽ hỏi có ai vào đây một mình hay không".

Bên cạnh đó, Bình cũng hạn chế tối đa việc hỏi han, vào nhà dân, để tránh bị nhận diện. Đối tượng này bỏ tiền mua mỳ tôm, nước uống dọc đường, và luôn "bo" thêm một khoản cho người bán, đồng thời giới thiệu y là "dân phượt" (du lịch bụi).

Thậm chí, khi thèm cơm nhà, Bình đã chủ động vào quán, mua thức ăn để "góp" và đề nghị được ăn cùng mâm với gia đình họ.

Ở thời điểm bị người dân dùng xe ô tô 16 chỗ chặn đường, Bình liều lĩnh lao xe tải của y vào thẳng chướng ngại vật. Sau đó, tên này chạy bộ thoát thân. Khi trốn gần Quốc lộ, Bình đã nhận thấy "những người lạ" di chuyển qua lại, cùng các chốt CSGT được lập một cách bất thường. Đối tượng này tin rằng đó là lực lượng truy bắt hắn, nên dù có khá nhiều tiền trong túi, Bình không đi xe khách, mà chỉ tìm cách đi nhờ, hoặc tính phương án cướp xe để di chuyển.

Sau đó, Đỗ Văn Bình đã cướp một chiếc xe taxi để đi tìm chị T. (SN 1989, trú tại xã Yên Phương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) hòng trả thù. Tuy nhiên, lái chiếc taxi này được một lúc, Bình nghĩ rằng chiếc xe có định vị, nên khả năng y bị công an bắt là rất cao. Do vậy, đối tượng tính toán sẽ chuyển sang chạy xe máy cho an toàn.

Từ toan tính trên, Bình đã cố tình điều khiển xe taxi vào khu vực đông phương tiện qua lại ở huyện Mê Linh, với ý định dùng ô tô ép một người đi xe máy nào đó cho họ ngã, để cướp xe. Nhưng cuối cùng, khi vào nghỉ tại một quán ăn, Bình đã chọn phương án mượn xe máy của chủ quán, với lý do xe ô tô hết xăng.

Chủ quán khi đó còn tỏ ra ngần ngừ, nên Bình "nói vui" rằng sẽ gán nguyên cả ô tô ở lại, và rút ví biếu 100.000 đồng. Nhờ vậy, tên này dễ dàng được cho mượn chiếc xe máy để di chuyển.

Do làm nghề lái lợn, thường xuyên lái xe tải đi thu mua ở nhiều tỉnh phía Bắc, nên Đỗ Văn Bình rất thông thạo đường sá, địa hình. Trên đường trốn chạy và truy sát, Bình luôn tìm cách đi đường nhánh, đường ngoằn ngoèo, chứ không đi đường thẳng.

Mặc dù luôn toan tính đầy lọc lõi, đúng chất "con buôn", nhưng cuối cùng Đỗ Văn Bình cũng bị tổ trinh sát hình sự đặc nhiệm của CATP Hà Nội bắt giữ, khi hắn đang chạy xe máy trên địa phận huyện Bình Xuyên (Vĩnh Phúc), để đi tìm mục tiêu trả thù tiếp theo.

Cuộc đấu trí giữa lực lượng công an với một kẻ giết người tàn bạo hạ màn sau gần 2 ngày, khi các trinh sát dày dặn kinh nghiệm của Công an Hà Nội thể hiện sự mưu trí trước hàng loạt toan tính lọc lõi của đối tượng.