Vụ Giang “36“: Vợ nguyên GĐ công an Đồng Nai liên quan gì?

Theo cáo trạng vụ án, chiều 12/6/2019, Nguyễn Tấn Lương cùng Lê Võ Trường Hải và tám người khác ăn tại phòng VIP 8, quán Lam Viên (phường Hiệp Hòa, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trong lúc ra hành lang nghe điện thoại, Lương bị Phạm Văn Hiền (khách phòng VIP 2), nôn ói văng vào quần nên đấm vào mặt Hiền.

Trở lại phòng VIP 2, Hiền kể lại sự việc cho ba người bạn ngồi cùng phòng là cán bộ Công an tỉnh Đồng Nai.

Sau đó, nhóm của Hiền sang phòng VIP 8 để gặp Lương xin lỗi, nhưng khi vừa vào phòng thì hai bên lời qua tiếng lại, rồi sử dụng chén, đĩa, ghế trong phòng đánh, ném nhau. Hậu quả, anh Hải bị thương tích tỷ lệ 7%.

Lúc này, Lương gọi điện thoại cho Giang “36” cùng đàn em đến hỗ trợ. Khi nhóm công an ngồi ở phòng VIP2 lên ô tô rời quán thì Giang “36” đuổi theo chặn ô tô. Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 đến can thiệp thì ô tô chở nhóm công an mới rời được khỏi quán, ra đường Đặng Văn Trơn, hướng về cầu An Hảo.

Tuy nhiên, đi được khoảng 300 m thì Giang “36” cùng Kỷ, Căn, Sơn và hàng chục đối tượng khác dùng ô tô, xe máy đuổi theo chặn lại, bao vây, la hét, xì hơi bốn bánh xe chở công an, gây mất an ninh trật tự, ùn tắc giao thông trên đường. Đến 16h30 phút cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai huy động nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý vụ việc thì nhóm đối tượng trên mới chịu giải tán.