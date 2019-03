Vụ giám đốc bị đâm chết: Định vị xe máy vợ, sát hại tình địch

Chiều 29- 3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Hoàng Đình Nam (56 tuổi, trú khối Yên Khánh, thị trấn Nam Đàn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) để phục vụ điều tra về hành vi giết người.

Chiếc xe hơi của nạn nhân- ông Bùi Hữu Thành Đ.

Ông Nam là nghi can đâm chết ông Bùi Hữu Thành Đ. (65 tuổi, giám đốc một công ty tư nhân, trú tại thị trấn Nam Đàn) vào khoảng 14 giờ chiều 28-3.



Cảnh sát cũng đang triệu tập một số người liên quan để điều tra làm rõ vụ án mạng .

Ngày 29-3, cửa cổng và cửa nhà của gia đình ông Nam luôn khóa. Người dân ở thị trấn Nam Đàn cho biết sự việc quá bất ngờ.

Ông Trần Thanh Luyện (Khối trưởng khối Yên Khánh) cho biết ông Nam là bộ đội xuất ngũ, thương binh 2/4, là thợ may giỏi có tiếng ở thị trấn. Thời gian qua, vợ chồng ông Nam không xích mích to tiếng, giữa vợ chồng ông Nam và ông Đ. là quen biết, bạn bè.

Theo người giữ xe ở gần hiện trường vụ án cho biết, khoảng 9 giờ sáng 28-3, cô Trần Thị H. (41 tuổi, phó hiệu trưởng một trường mầm non ở huyện Nam Đàn) – vợ ông Nam đi xe máy đến gửi xe (ở xã Nam Giang, huyện Nam Đàn). Có người đàn ông lái xe hơi đến rước cô H. đi. Đến gần trưa, ông Nam đến bãi gửi xe và có mua thuốc lá rồi đi lại quanh khu vực vợ ông gửi xe. Buổi trưa, ông Nam vào quán phở gần đó ăn trưa.

Đến khoảng 14 giờ chiều cùng ngày, khi một chiếc xe hơi chở cô H. quay trở về bãi giữ xe để cô H. xuống lấy xe máy, ông Nam bất ngờ dùng dao đâm vào người đàn ông lái xe hơi khiến người này chỉ chạy được một đoạn rồi gục xuống, tử vong.

Ông Nam cũng dùng dao gây thương tích cho vợ và được người dân chạy đến can ngăn. Người dân cũng chụp ảnh xe hơi đưa lên Facebook tìm tung tích nạn nhân. Sau đó, nạn nhân được xác định là ông Bùi Hữu Thành Đ.

Nghi can Hoàng Đình Nam.

Qua lời khai ban đầu, ông Nam nghi ngờ vợ ngoại tình và nghen tuông nên đã định vị xe máy vợ và chờ khi vợ quay trở về bãi gửi xe lấy xe máy rồi ra tay.



Như chúng tôi đã đưa tin, chiều 28-3, ông Đ. lái xe ô tô con hiệu Hyundai Santafe đến khu vực gửi xe của một bãi giữ xe ở xã Nam Giang (huyện Nam Đàn). Khi vừa mở cửa xe cho một người phụ nữ trong xe bước xuống thì ông bị một người đàn ông dùng dao đâm trúng. Sau cú đâm, chiếc xe ô tô lao tới trúng gốc cây, ông Đ. tử vong. Kẻ gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau đó, ông Nam đến cơ quan công an huyện Nam Đàn đầu thú.

Công an huyện Nam Đàn, Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã phối hợp với VKS khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra.