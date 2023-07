Vụ dùng súng truy đuổi khiến kẻ trộm gà tử vong: Chủ nhà khai gì?

Cơ quan công an đã tạm giữ đối tượng Võ Minh Đức (SN 1998, trú phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ hành vi dùng súng làm chết người. Làm việc với cơ quan công an, Đức cho biết, khoảng rạng sáng ngày 20/7, sau khi được em gái thông báo có kẻ trộm gà nhà mình, Đức liền xuống tầng trệt lấy khẩu súng săn để truy đuổi. Trong lúc truy đuổi, súng phát nổ khiến một trong bốn thanh niên của nhóm nghi trộm gà ngồi trên xe máy bị té ngã xuống đường và tử vong tại chỗ. Những đối tượng còn lại trong nhóm đã phóng xe bỏ chạy. Nạn nhân tử vong được xác định là V.V.V.L. (23 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu). Tại hiện trường, Cơ quan Công an cũng thu giữ 1 bao tải đựng gà. Biết không thể che giấu hành vi làm chết người, khoảng 3h sáng cùng ngày, Đức đã đến Công an phường Hòa Quý đầu thú. Trước khi đi, Đức đã giao khẩu súng săn cho Trần Đức Trung mang đi phi tang. Trung sau khi nhận súng đã ném xuống sông gần khu vực cầu Khuê Đông, quận Ngũ Hành Sơn. Công an đã tìm thấy khẩu súng (tang vật vụ án mạng) dưới chân cầu Khuê Đông thuộc địa bàn phường Hòa Quý. Bước đầu, Đức khai nhận, trước đó đã mua khẩu súng săn với giá 15 triệu đồng. Đức cho rằng không chủ ý bắn người bị tình nghi trộm gà mà bị vấp té trong quá trình truy đuổi khiến súng cướp cò, gây ra vụ án mạng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, L. bị một viên đạn chì xuyên qua vùng mang tai làm vỡ động mạch chủ dẫn đến tử vong. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ. >>> Mời độc giả xem thêm video Lái xe Mescedes truy đuổi, tông chết người do mâu thuẫn (Nguồn: Nhân Dân)

