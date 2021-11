Vụ đánh bạc 14.000 tỷ đồng: “Ông trùm” mới học hết lớp 5

Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Công an bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đường dây này để làm rõ hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Trong vụ án này, Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985). Công an huyện Gia Lâm cho hay, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5, "ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web Boc.fan cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá… Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. "Ông trùm" đường dây từng có vợ và 4 người con. Sau khi chia tay vợ, Công Anh có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Người này sắp sinh đứa con thứ 5 cho Công Anh. Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe nhưng Công Anh lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang Mercedes là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng. Đường dây đánh bạc qua mạng của Công Anh hoạt đồng tương tự như mô hình một công ty, hàng tuần tổ chức họp bàn công việc. Thậm chí, Công Anh còn thuê 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt của Công Anh và các nhân viên. Công an huyện Gia Lâm nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Phạm Công Anh và các đồng phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như: che giấu thông tin máy chủ, sử dụng nhiều sim điện thoại “rác”, tài khoản ngân hàng “ảo”... Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ của điện thoại tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Qua đấu tranh khai thác, Công an xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “Tổ chức đánh bạc và đánh bạc” để tiếp tục mở rộng điều tra. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.

Ngày 8/11, Công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng với quy mô lên tới gần 14.000 tỷ đồng. Công an bắt giữ 23 nghi phạm liên quan đường dây này để làm rõ hành vi "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc". Trong vụ án này, Phạm Công Anh (SN 1979, quê Lạng Sơn) được xác định là kẻ cầm đầu. Ngoài Công Anh, hai đồng phạm giữ vai trò chỉ đạo trực tiếp 42 cấp dưới là Hoàng Mạnh Lâm (SN 1987) và Đinh Văn Hoàng (SN 1985). Công an huyện Gia Lâm cho hay, Phạm Công Anh mới chỉ học hết lớp 5, "ông trùm" đường dây đánh bạc 14.000 tỷ đồng tự học các chiêu trò trên mạng xã hội rồi lập trang web Boc.fan cung cấp các dịch vụ trò chơi trực tuyến đổi thưởng có tính chất cờ bạc như: Tiến lên miền Nam, Pocker, quay hũ, tài xỉu, xóc đĩa, bắn cá… Năm 2004, Công Anh bị tuyên án 4 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. "Ông trùm" đường dây từng có vợ và 4 người con. Sau khi chia tay vợ, Công Anh có quan hệ tình cảm với một phụ nữ khác. Người này sắp sinh đứa con thứ 5 cho Công Anh. Theo cơ quan điều tra, để che mắt lực lượng chức năng, mặc dù các đàn em sắm siêu xe nhưng Công Anh lại chỉ chọn taxi làm phương tiện di chuyển. Hai chiếc xe hạng sang Mercedes là tang vật công an thu giữ thuộc sở hữu của Hoàng Mạnh Lâm và Đinh Văn Hoàng. Đường dây đánh bạc qua mạng của Công Anh hoạt đồng tương tự như mô hình một công ty, hàng tuần tổ chức họp bàn công việc. Thậm chí, Công Anh còn thuê 2 người làm đầu bếp phục vụ việc ăn uống, sinh hoạt của Công Anh và các nhân viên. Công an huyện Gia Lâm nhận định, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng dưới hình thức trò chơi trực tuyến đổi thưởng với quy mô đặc biệt lớn, hoạt động liên tỉnh tại nhiều địa phương trên toàn quốc. Nhiều đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc là thành phần cộm cán, kinh doanh tài chính có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự. Phạm Công Anh và các đồng phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi để che giấu hành vi phạm tội như: che giấu thông tin máy chủ, sử dụng nhiều sim điện thoại “rác”, tài khoản ngân hàng “ảo”... Sau khi đăng ký tài khoản, người chơi đăng ký số điện thoại nhận mã OTP bảo mật để có thể chuyển tiền ảo (xu) sang tài khoản ngân hàng, sau đó mua tiền ảo (xu) thông qua nạp mã thẻ của điện thoại tại các nhà mạng viễn thông (Vinaphone, Mobifone, Viettel) hoặc liên hệ với các đại lý có trong danh sách để chuyển tiền thông qua tài khoản ngân hàng, ví điện tử. Khi đại lý nhận được tiền từ người chơi qua tài khoản ngân hàng sẽ chuyển lượng tiền xu tương ứng vào tài khoản người chơi. Qua đấu tranh khai thác, Công an xác định số tiền đánh bạc qua hệ thống lên đến 30 tỷ đồng/ngày. Từ tháng 7/2020 đến nay, ước tính lượng tiền đánh bạc qua hệ thống tương đương 14.000 tỷ đồng. Hiện cơ quan CSĐT đã thực hiện lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ 23 đối tượng về hành vi “ Tổ chức đánh bạc và đánh bạc ” để tiếp tục mở rộng điều tra. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Thu giữ 13 xế hộp hạng sang trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ. Nguồn: VTV 24.