Hà Nội: Bắt 2 đối tượng truy nã tội cố ý gây thương tích

Ngày 12/9, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ 2 đối tượng truy nã gồm Lương Văn Tùng (SN 1995, HKTT: Ngũ Thái, Thuận Thành, Bắc Ninh) và Trần Văn Hưởng (SN 1997, HKTT: Xuân Lâm, Thuận Thành, Bắc Ninh) bị truy nã tội cố ý gây thương tích.

Hai đối tượng Lương Văn Tùng và Trần Văn Hưởng.

Theo tài liệu điều tra, ngày 21/7/2022, nhóm của Tùng và Hưởng có xảy ra mâu thuẫn với nhóm khác dẫn tới việc gây thương tích. Ngày 08/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội cố ý gây thương tích. Tuy nhiên, sau nhiều lần triệu tập đối tượng Tùng và Hưởng đều không có mặt tại nơi cư trú.

Ngày 31/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia Lâm đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng Tùng và Hưởng. Đến ngày 08/9/2024, Công an huyện Gia Lâm đã bắt giữ thành công 2 đối tượng. Hiện Công an huyện Gia Lâm đang củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.