Vụ ba bà cháu bị sát hại: Xóm nghèo tang thương, đau đớn

Một ngày sau vụ án thương tâm rúng động xóm nghèo, cướp đi sinh mạng 3 người trong gia đình, anh Đàm Văn Quyết (35 tuổi, Bí thư Đoàn xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) tổ chức hậu sự cho mẹ và hai con của mình.

Nhà các nạn nhân cách hiện trường vụ án 70 m. Con đường đất dẫn vào phủ đầy bụi bởi xe cộ và người đến viếng. Căn nhà gỗ cấp bốn nằm lọt thỏm giữa những đồi cà phê và dâu tằm hôm nay ngập trong không khí tang thương, ai oán.

Ba quan tài nằm cạnh nhau

Từ sáng sớm, hàng xóm, bạn bè tập trung rất đông về nhà anh Quyết. Ai nấy đều không cầm được nước mắt khi nhìn vào ba chiếc hòm đặt cạnh nhau, nằm chính giữa căn nhà.

Gia đình tổ chức hậu sự cho ba nạn nhân. Người thân đội khăn tang xếp hàng ra tận ngoài hiên và sân nhà vì bên trong không đủ chỗ. Ảnh: Minh Lộc.

Những gương mặt thất thần, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài, tất cả đều tiếc thương cho người bà xấu số cùng hai cháu nhỏ thơ dại. Hơn chục người thân đội khăn tang xếp hàng ra tận ngoài hiên và sân nhà vì bên trong không đủ chỗ. Cái nắng gắt gao của vùng đất đỏ khiến không khí thêm phần ngột ngạt.

Chị Trang (vợ anh Quyết) mặc đồ tang liên tục quỳ sụp xuống bên quan tài của hai con và mẹ chồng. Hai đứa con chị còn quá nhỏ dại, phải từ giã cõi đời trong hình hài đầy những vết thương khiến tim người mẹ trẻ thắt lại.

Không còn sức lực trước nỗi đau quá lớn, chị đứng không vững, nước mắt trào ra mỗi khi có người đến viếng.

Một người anh họ của anh Quyết nghe tin dữ cũng tức tốc từ tỉnh Bình Phước về phụ giúp gia đình lo hậu sự.

Ngồi tiếp khách đến viếng, anh ngậm ngùi kể lại phút rụng rời chân tay khi hay tin, liền bắt xe về. Khi anh về đến thì cơ quan chức năng cũng hoàn tất khám nghiệm tử thi.

Gốc bơ và ống nhựa nơi phát hiện nhiều vết máu của nạn nhân. Ảnh: Minh Lộc.

"Tôi không cầm được nước mắt khi thấy cảnh em dâu khóc nấc từng tiếng, liên tục gọi tên hai con và mẹ chồng. Còn bố ruột Quyết gần 80 tuổi liên tục ngất xỉu phải nhờ đến sự chăm sóc của cán bộ y tế", anh chia sẻ.

Người này cho biết người thân không ai tin nổi, tai họa quá lớn đổ xuống gia đình đứa em nghèo khiến ai cũng xót xa. "Bây giờ chúng tôi chỉ mong Quyết và gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau để lo hậu sự cho mẹ và hai cháu được trọn vẹn”, người này mong mỏi.

Manh mối từ sợi tóc bạc

Ông Hoàng Thành Luôn, Trưởng thôn 9 - xã Tân Thành, cho biết chiều 24/5, anh Quyết chạy đến báo bà Hoàng Thị Vượng cùng 2 cháu nội là Đàm Tiến Đức (4 tuổi) và Đàm Thị Nguyên Thảo (3 tuổi) mất tích. Ông liền huy động hàng xóm đi tìm kiếm.

Khi mất tích, điện thoại của bà Vượng vẫn còn đổ chuông, mọi người xuống suối tìm nhưng không phát hiện điều gì bất thường. Sau đó, họ hỏi bà Vượng dẫn cháu đến nhà nào cuối cùng thì biết được đó là nhà bà Nghiêm Thị Nhi.

"Khi xuống nhà người này, ra phía sau, người dân phát hiện vết máu nên báo công an”, ông Luôn thông tin.

Khu vực chôn xác ba nạn nhân. Ảnh: Minh Lộc.

Theo vị trưởng thôn, bà Nhi ở địa phương có biểu hiện tâm lý không bình thường, ít giao tiếp với mọi người.

“Gia đình người này có hơn 1 ha rẫy trồng cà phê và nuôi tằm. Thời gian gần đây bà Nhi có nhiều biểu hiện không bình thường, còn chồng bà ta rất hiền, không xảy ra mâu thuẫn với ai”, ông Luôn nói thêm.

Một cán bộ công an xã Tân Thành kể lại khi công an đến nhà bà Nhi kiểm tra thì phát hiện một sợi tóc bạc dài mắc vào lá cà phê rách. Tiếp tục tìm kiếm, người dân và công an đã phát hiện nhiều vết máu dính trên ống dẫn nước tưới cà phê, bên cạnh gốc bơ phía sau nhà bà Nhi.

Lúc này, công an xã liền báo cáo vụ việc lên Công an huyện Lâm Hà để được hỗ trợ. "Do trời tối nên việc tìm kiếm rất khó khăn. Đến 5h sáng 25/5, công an mới tìm thấy nơi chôn xác 3 bà cháu”, cán bộ này nói.

Trước đó, tối 24/5, Công an huyện Lâm Hà nhận được tin bà Vượng cùng hai cháu bị mất tích.

Sau khi tìm kiếm, cảnh sát phát hiện thi thể các nạn nhân được chôn vùi tại vườn cà phê gần nhà bà Nhi. Cạnh hố chôn, công an phát hiện dao và cuốc.

Nghi phạm 48 tuổi khai chiều 24/5, bà Vượng cùng hai cháu nhỏ đến nhà bà xin bơ. Do mâu thuẫn với con của bà Vượng nên nghi phạm đã lớn tiếng mắng chửi.

Hai bên xảy ra mâu thuẫn, bà Nhi dùng dao chém liên tục vào người bà Vượng khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, nghi phạm tiếp tục tấn công 2 cháu bé. Gây án xong, Nhi đào hố sau rẫy cà phê rồi mang thi thể các nạn nhân đi phi tang.

Nghi phạm Nghiêm Thị Nhi bị công an bắt giữ khi lẩn trốn tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng (cách hiện trường khoảng 50 km).

Ngày 26/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can bà Nhi về hành vi Giết người.