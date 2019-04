Vụ 7 người đi vệ sinh hành hung chủ nhà: Bàng hoàng lời kể của nạn nhân

Bị 7 đối tượng đánh trọng thương, anh S. cùng người nhà mong muốn cơ quan công an xử lý nghiêm vụ việc.

Vụ việc nhóm 7 đối tượng sau khi sử dụng dịch vụ vệ sinh rồi đánh trọng thương chủ nhà vào chiều ngày 7/4 đã làm xôn xao làng quê xã Kim Thái (huyện Vụ Bản, Nam Định). Người dân địa phương rất bất bình trước hành vi hung hãn của nhóm người đi ô tô.



Ngày 8/4, anh Trần Văn S. (con trai ông T.) cho biết, bố anh nhập viện với tình trạng đa chấn thương, hiện sức khỏe chưa hồi phục.

Sau 1 ngày bị đánh, người anh S. vẫn ê ẩm. Nhớ lại sự việc, anh S. vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh S. cho biết, bản thân mình cũng bị nhóm người trên hành hung, ném xuống ao gần nhà.

Anh S cho hay, trong những ngày lễ hội Phủ Dầy diễn ra, ngoài việc trông giữ xe phục vụ du khách, gia đình anh mở thêm dịch vụ vệ sinh công cộng gần khu vực Phủ Dầy để kiếm thêm thu nhập.



Theo đó, khi gia đình anh đang tất bật phục vụ du khách thì khoảng 12h30 ngày 7/4, có một nhóm 7 người đàn ông xuống xe ô tô vào nhà đi vệ sinh.

Sau khi đi vệ sinh xong, nhóm người này trả cho ông T. số tiền chung cho cả 7 người là 5.000 đồng. Khi đó ông T nói rằng số tiền nói trên không đủ, thì nhóm người này đã lao vào hành hung ông.

“Nhóm người ném tờ 5 nghìn đồng xuống bàn chỗ bố tôi thu tiền và bảo trả tiền đi vệ sinh. Thế nhưng, 7 người lại trả 5 nghìn đồng, nên bố tôi bảo không đủ. Thấy bố tôi phản ứng, một người đàn ông lên tiếng với giọng khó chịu rằng đừng thấy người lạ đến đây mà bắt nạt. Lúc đó, bố tôi bảo nếu không có tiền xin một câu chứ đừng làm vậy thì cả nhóm nhảy vào đánh ông”, anh S. nói.

Sau khi bị đánh bất tỉnh, nhóm người này còn bê bố anh ném xuống ao. Biết thông tin bố bị đánh, anh S. đang ở gần nhà liền chạy về cũng bị nhóm người trên lao vào đánh và tiếp tục bê ném luôn xuống ao.

Thấy đám người hung hãn, người dân xung quanh cũng không dám can ngăn. Ngay sau đó, lực lượng công an có mặt để mời các đối tượng về làm việc.

Theo anh S. nhóm người nói trên có hành vi côn đồ, nguy hiểm, khi bố anh bị đánh ngất xỉu nhưng nhóm này lại tiếp tục bê ông vứt xuống ao.

“Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã đến làm việc. Tại đây, cơ quan công an xác định 4 trong số 7 người này quê Hà Đông, Hà Nội. Ngày hôm đó, họ đi ăn đám cỗ địa bàn xã Đại An, huyện Vụ Bản, rồi rủ nhau về khu vực chùa Phủ Dầy để chơi hội…”, anh S. nói.

Thượng tá Phan Văn Lý - Trưởng công an huyện Vụ Bản (Nam Định) cho biết, ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để giải quyết vụ việc.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Vụ Bản tích cực điều tra, làm rõ.