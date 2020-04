Vợ chồng Đường Nhuệ đấu giá đất “không trượt phát nào”: Nộp thuế thế nào?

Liên quan vụ vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (Đường Nhuệ) bị bắt, dư luận quan tâm thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty Bất động sản Đường Dương khi tham gia nhiều vụ đấu giá đất có những dấu hiệu bất minh khi dễ dàng trúng nhiều lô đất được đưa ra đấu giá và đặt câu hỏi về số tiền thuế mà Công ty Đường Dương đóng cho nhà nước thế nào?



Chiều 20/4, trao đổi với PV, Chi cục trưởng Chi cục Thuế TP Thái Bình Nguyễn Văn Duẩn cho biết, Công ty Đường Dương có đại diện pháp lý là bà Nguyễn Thị Dương thực hiện nghĩa vụ khai báo thuế do đơn vị quản lý.

Tuy nhiên, thông tin đáng chú ý từ ông Duẩn, nhiều năm liền công ty này thường xuyên khai báo doanh số bằng “không” và không phát sinh thuế phải nộp.

Qua tìm hiểu được biết, Công ty Đường Dương được thành lập ngày 6/2/2015, chuyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, buôn bán tổng hợp, vận tải, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, cho thuê xe có động cơ… Nhưng lĩnh vực khiến Công ty này nổi tiếng và kiếm lời hàng tỷ đồng là bất động sản, kinh doanh đất. Do vậy, việc khai báo doanh số bằng “không” khiến dư luận vô cùng bất ngờ.

Dù có tiếng trong lĩnh vực bất động sản tại Thái Bình khi liên tục trúng đấu giá tại nhiều dự án nhưng Công ty Đường Dương của vợ chồng Đường Nhuệ thường xuyên khai báo doanh số bằng “không” và không phát sinh thuế phải nộp.

Đại diện Cục Thuế tỉnh Thái Bình lý giải, qua thông tin nắm được thì việc đấu giá, kinh doanh đất đều được Công ty Đường Dương thực hiện theo tư cách cá nhân của bà Dương, ông Đường hoặc những người dưới quyền của họ. Vì vậy, rất khó để kiểm soát và quản lý.

“Sau những lần khai báo thuế của Công ty Đường Dương, đơn vị cũng đã mời lên làm việc nhưng doanh nghiệp vẫn giữ chiêu bài "kinh doanh không có lợi nhuận" nên cơ quan thuế cũng đành “bó tay”? vị đại diện cho biết.

Liên quan vụ việc trên, ngay khi Nguyễn Thị Dương bị bắt , cơ quan Công an tỉnh Thái Bình cũng đã đến Cục Thuế tỉnh Thái Bình và Chi cục Thuế TP Thái Bình để làm việc về các nội dung liên quan.

Thời gian qua, hoạt động đấu giá của vợ chồng Đường Dương được cho rằng có nhiều dấu hiệu bất minh khi liên tục trúng nhiều lô đất tại các cuộc đấu giá mà Nguyễn Thị Dương tham gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Điển hình tại cuộc đấu giá quyền sử dụng đất ở thôn Đông Lâu (xã Bình Nguyên, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình vào cuối 2019, trong tổng số 38 lô đất, Nguyễn Thị Dương trúng 5 lô đất với diện tích là 100m2/lô. Thời điểm trúng đấu giá đất mỗi lô đất có giá trị là hơn 5.300.000 đồng/m2. Nguyễn Thị Dương đã trúng thầu lần lượt ở các lô đất số 3, 11, 19, 21 và 28.

Tại xã Lô Giang (huyện Đông Hưng, Thái Bình), năm 2019, Nguyễn Thị Dương đứng tên đấu trúng 6 lô đất có giá chỉ cao hơn giá khởi điểm từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng/m2, thậm chí thấp hơn giá những người khác đưa ra.

Tại xã Đông Phương (huyện Đông Hưng), năm 2018, Nguyễn Thị Dương đứng tên đấu giá trúng trọn gói 20 lô đất (tổng diện tích hơn 4.344 m2) với giá cao hơn giá khởi điểm cho 20 lô có 9,9 triệu đồng.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Đông Hưng Vũ Anh Tuấn cho biết, mỗi lần bỏ giá thầu, Nguyễn Thị Dương không hề bỏ giá quá cao. Ví dụ năm 2018, huyện Đông Hưng tổ chức đấu giá khu đất xã Đông Phương với giá khởi điểm 1.500.000 đồng/m2 và lần này Nguyễn Thị Dương trúng 3 lô với giá bỏ thầu chỉ cao hơn khởi điểm 10.000 đồng.

Đáng chú ý, một số nguồn tin cho biết, vợ chồng Nguyễn Xuân Đường sau khi trúng đấu giá lại chậm trễ đóng tiền. Khi bán được đất thì đóng, nếu chưa bán được đất thì chây ì không nộp, thậm chí còn tự xin hủy kết quả đấu giá.

Liên quan vụ án Đường Dương, quá trình mở rộng điều tra, ngày 16/4 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với 4 bị can để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Trong bốn bị can bị khởi tố, bắt giam gồm Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thuộc Sở Tư pháp Thái Bình Phạm Văn Hiệp, Đấu giá viên Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình Vũ Gia Thành, Trưởng phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình Trịnh Thị Minh Thúy và nhân viên Trung tâm Phát triển quỹ đất và kỹ thuật tài nguyên, Sở TN&MT Thái Bình Hà Văn Dũng.

Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các dấu hiệu vi phạm của các bị can trên đến mức bị khởi tố, bắt giam hiện vẫn chưa được Công an tỉnh Thái Bình công bố.

