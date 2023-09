VKS đề nghị từ 3-4 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Phương Hằng

Chiều 21/9, TAND TP HCM tiếp tục xét xử vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân do bị cáo Nguyễn Phương Hằng cùng 4 đồng phạm thực hiện. Đại diện VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Hằng từ 3-4 năm tù về lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Nguyễn Phương Hằng tại tòa. Ảnh Vietnamnet.

Cùng tội danh trên, bị cáo Đặng Anh Quân bị đề nghị mức án từ 2-3 năm tù. Các bị cáo Nguyễn Thị Mai Nhi, Lê Thị Thu Hà, Huỳnh Công Tân cùng bị đề nghị mức án từ 1 năm 6 tháng tù đến 2 năm tù. Về dân sự, tại tòa các ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Vy Oanh và Thủy Tiên rút yêu cầu bồi thường thiệt hại. Họ đề nghị HĐXX rút yêu cầu bồi thường, xem xét bồi thường theo quy định Nhà nước.

Trước đó, đầu giờ chiều, luật sư bảo vệ cho ca sĩ Vy Oanh hỏi bà Nguyễn Phương Hằng có muốn xin lỗi bà Vy Oanh và những người liên quan khác không? Bà Nguyễn Phương Hằng nói: “Tôi đang làm đơn tố cáo Vy Oanh ở PC02. Tôi đã ngồi tù 18 tháng rồi. Tôi đã phải trả giá cho những phát ngôn của mình. Tôi không xin lỗi!”. Trước câu trả lời này của bà Hằng, luật sư hỏi ý kiến của ca sĩ Vy Oanh, nữ ca sĩ nói: “Hôm nay đứng ở đây là hết sức vô ích, tôi chỉ muốn mọi chuyện nhanh chóng kết thúc. Bà Hằng đã chà đạp tôi ngày này qua tháng nọ, có những lúc tôi chỉ muốn tự tử chết. Tôi không có yêu cầu gì thêm và chỉ xin giảm nhẹ cho các bị cáo”.

Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên - Công Vinh thông báo, sau khi cập nhật diễn biến phiên toà buổi sáng, vợ chồng ca sĩ Thuỷ Tiên quyết định rút hết yêu cầu bồi thường thiệt hại bởi bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố và yêu cầu bị cáo Hằng xin lỗi 2 vợ chồng nữ ca sĩ. Sau đó, luật sư hỏi bà Hằng có đồng ý xin lỗi vợ chồng nữ ca sĩ hay không, bà Hằng vẫn kiên quyết không xin lỗi.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2021 bà Nguyễn Phương Hằng thông qua các tài khoản mạng xã hội, phát sóng trực tiếp (livestream) để xâm phạm bí mật đời tư, ảnh hưởng uy tín, danh dự của 10 cá nhân gồm: Ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), bà Đặng Thị Hàn Ni (nhà báo Hàn Ni), ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Trần Thị Thủy Tiên (ca sĩ Thủy Tiên) cùng chồng là Lê Công Vinh, bà Đinh Thị Lan, bà Lê Thị Giàu, ông Nguyễn Đức Hiển (nhà báo) và bà Trương Thị Việt Hà.

Theo đó, xuất phát từ việc bà Hằng cho rằng ông Võ Nguyễn Hoài Linh có mối quan hệ với ông Võ Hoàng Yên - người bị bà Hằng tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng khi yêu cầu ông Linh cùng lên tiếng về hành vi lừa đảo của ông Yên thì ông Linh im lặng. Đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh, bà Hằng cho rằng bà Oanh đã đăng một bài viết trên trang Facebook tên “Vy Oanh”, ở phần bình luận bà Oanh trả lời một tài khoản Facebook khác có nội dung móc máy, xỉa xói việc bà Hằng ủng hộ đất để làm từ thiện chống dịch COVID-19.

Với bà Đặng Thị Hàn Ni, bà Hằng cho rằng bà Ni đã nhiều lần phát ngôn trên mạng xã hội xúc phạm, chống phá Công ty Cổ phần Đại Nam và Quỹ từ thiện Hằng Hữu của bà Hằng. Với ông Nguyễn Đức Hiển, bà Hằng cho rằng do ông Hiển đã trả lời phỏng vấn trên kênh VOV của Đài tiếng nói Việt Nam và đăng các bài viết trên Facebook, YouTube có thông tin sai lệch, ảnh hưởng đến quyền lợi của và Công ty Cổ phần Đại Nam.

Với vợ chồng Lê Công Vinh - Trần Thị Thủy Tiên, bà Hằng cho rằng hai người này đã hoạt động từ thiện không minh bạch, ăn chặn tiền từ thiện của dân. Đối với ông Huỳnh Minh Hưng (ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng), bà Hằng cho rằng ông Hưng đã lên mạng xã hội phát ngôn xúc phạm bà. Với bà Đinh Thị Lan, bà Hằng cho rằng bà Lan có các phát ngôn trên mạng xã hội vu khống, xuyên tạc sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự của bà...