Bắc Giang: Bắt đối tượng giả danh cán bộ địa chính lừa đảo gần 800 triệu

Ngày 21/9, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Trần Văn Dũng (SN 1985, trú tại tổ dân phố Sa Long, thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Văn Dũng tại cơ quan Công an.

Quá trình điều tra xác định, Trần Văn Dũng là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định; thường tự giới thiệu bản thân là cán bộ địa chính, cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường, có thể làm thủ tục xin, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chuyển đổi quyền sử dụng đất.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 3/2022 đến khi bị bắt, Trần Văn Dũng đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 790 triệu đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện Hiệp Hòa. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đề nghị những ai đã bị Trần Văn Dũng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì đến trình báo tại Phòng Cảnh sát hình sự hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Tiến Hiển (số điện thoại: 0913.868.345) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.