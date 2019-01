Việt Nam đón 15,6 triệu khách, thu 620.000 tỷ đồng năm 2018

Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh và Gala chào mừng thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Năm Du lịch quốc gia 2018 đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Khu du lịch FLC (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Tối 18/1, Lễ Bế mạc Năm2018 – Hạ Long – Quảng Ninh và Gala chào mừng thành công Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019 và Năm Du lịch quốc gia 2018 đã được tổ chức long trọng tại Trung tâm hội nghị quốc tế, Khu du lịch FLC (thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).



Đến dự buổi lễ có Trưởng Ban Tổ chức Trung ương – Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội – Vũ Hồng Thanh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện cùng

lãnh đạo đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; Bộ trưởng Du lịch ASEAN, các Trưởng Đoàn Du lịch ASEAN, các nước đối tác, các tổ chức quốc tế, đoàn ngoại giao tới tham dự Diễn đàn Du lịch ASEAN 2019…

Các lãnh đạo Trung ương và tỉnh Quảng Ninh dự lễ bế mạc.

Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” khép lại với tổng số 54 chương trình, sự kiện về văn hóa, thể thao và du lịch được diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và 42 sự kiện hưởng ứng của 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Qua hơn một năm chuẩn bị và tổ chức, Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh đã diễn ra thành công tốt đẹp với nhiều thành tựu và ý nghĩa đối với du lịch Quảng Ninh nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Đức Long cho biết, năm Du lịch quốc gia 2018, Việt Nam đã đón 15,6 triệu khách quốc tế, doanh thu đạt 620.000 tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ... Riêng tỉnh Quảng Ninh đón 12,2 triệu lượt khách du lịch, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2017; trong đó khách quốc tế đạt 5,2 triệu lượt, tăng trên 22% so cùng kỳ, tổng thu từ khách du lịch đến Quảng Ninh ước đạt 24 nghìn tỷ đồng, tăng trên 28% so với cùng kỳ năm 2017.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh – ông Nguyễn Đức Long phát biểu tại buổi lễ.

“Khép lại 1 năm nhiều thành tựu về du lịch, đó là sự kiện ngành du lịch Việt Nam và tỉnh Quảng Ninh đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam vào ngày 19/12/2018 bên bờ vịnh Hạ Long xinh đẹp. Điều đó khẳng định, năm Du lịch Quốc gia Hạ Long 2018 đã thành công tốt đẹp, Quảng Ninh đã và đang khẳng định thương hiệu điểm đến du lịch ngày càng hấp dẫn, thân thiện đối với du khách trong và ngoài nước’, ông Nguyễn Đức Long phát biểu.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện - Trưởng Ban chỉ đạo Năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh, nhấn mạnh, năm Du lịch quốc gia 2018 – Hạ Long – Quảng Ninh với chủ đề “Hạ Long - Di sản, Kỳ quan - Điểm đến thân thiện” được tổ chức thành công với gần 100 sự kiện, chương trình trên địa bàn 15 tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Quảng Ninh tổ chức hơn 50 chương trình, sự kiện.

“Những nỗ lực của các tỉnh/thành phố, nhất là của tỉnh Quảng Ninh đã góp phần nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ du lịch, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế”, ông Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đánh giá, những thành công của du lịch Quảng Ninh trong việc thu hút các nhà đầu tư tiềm lực đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng, dịch vụ ngành du lịch làm thay đổi diện mạo ngành du lịch cả về chất và lượng là những kinh nghiệm quý cho nhiều địa phương trong cả nước học tập. Quảng Ninh đã thực sự có những thành công bước đầu trong chuyển đổi phương thức phát triển kinh tế từ “Nâu” sang “Xanh”, hướng tới phát triển du lịch bền vững, là ngành kinh tế mũi nhọn, động lực phát triển kinh tế của tỉnh.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL - Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu.