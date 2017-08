Việt Nam lọt top quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất TG

Danh sách 10 quốc gia tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới được Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đưa ra dựa trên đánh giá về sự gia tăng lượng khách quốc tế. Theo đó, Việt Nam đứng thứ 6 trong top 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh mẽ, tăng 31,2% lượng du khách nước ngoài đến thăm so với năm ngoái. Theo Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO), các vùng lãnh thổ Palestine đứng đầu danh sách khi có tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh, tăng 57,8 % so với năm ngoái. Những địa điểm du lịch hút khách ở nơi đây là các cung điện thời đế chế Ottoman và các khu lịch lịch sử - tôn giáo. Đứng thứ hai trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới là Ai Cập. Lượng khách quốc tế đến Ai Cập tăng 51% so với năm 2016. Cưỡi lạc đà, thăm thú các kim thự tháp là một trong những điểm nhấn thú vị khi đến Ai Cập du lịch. Quần đảo Bắc Mariana xếp thứ ba trong danh sách của Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO). Tốc độ tăng trưởng du lịch ở nơi đây tăng 37,3% so với năm ngoái. Xếp thứ 4 trong danh sách trên là Iceland với tốc độ tăng trưởng du lịch tăng, tăng 34,9% so với năm năm 2016. Tunisia đứng thứ hai trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới, với tốc độ tăng 32,5% so với năm ngoái. Đứng thứ 7 là Uruguay với tốc độ tăng trưởng du lịch mạnh, tăng 30,2% so với năm ngoái. Tiếp đến là Nicaragua với mức tăng 28,4% so với năm 2016. Mông Cổ có mức tăng trưởng du khách quốc tế đạt 28,3% so với năm ngoái. Israel xếp cuối cùng trong danh sách 10 quốc gia có tốc độ tăng trưởng du lịch nhanh nhất thế giới với mức tăng là 25,1% so với năm 2016.

