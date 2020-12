Video: Người dân "review" tàu Cát Linh - Hà Đông chạy thử

(Kiến Thức) - Sáng 12/12, dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông bắt đầu vận hành thử toàn bộ hệ thống trong 20 ngày để đánh giá an toàn, phục vụ nghiệm thu trước khi đưa vào khai thác thương mại.

Nguồn: OFFB MXH.

Sáng nay (12/12) trên trang OFFB MXH xuất hiện một video nói về việc chạy thử tuyến đường sắt đô thị 2A, Cát Linh - Hà Đông. Theo chia sẻ của người đăng tải video thì đường sắt hoạt động rất tốt, hài lòng.

Được biết, theo thiết kế, dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông dài 13,05km đi trên cao từ Cát Linh đến Hà Đông với 12 nhà ga trên cao. Ngoài 11 chuyên ngành thiết bị, dự án có 13 đoàn tàu sản xuất tại Trung Quốc, mỗi đoàn 4 toa, chở hơn 900 người, tốc độ thiết kế tối đa 80km/h, tốc độ khai thác bình quân 35km/h trên đường đôi, khổ 1,435m. Các đoàn tàu được khai thác với tần suất 3-5 phút/chuyến trong giai đoạn đầu, sau đó rút ngắn 2 phút/chuyến.

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông được phê duyệt đầu tư năm 2008 với thời gian thực hiện 5 năm, từ tháng 11/2008 đến tháng 11/2013. Nhưng do triển khai chậm nên đến tháng 10-2011 mới khởi công và dự kiến hoàn thành vào năm 2015. Tuy nhiên do nhiều lý do, vướng mắc nên dự án nhiều lần vỡ mốc tiến độ hoàn thành.