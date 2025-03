Nissan Patrol 2025 từ hơn 4 tỷ sắp về Việt Nam có gì hay?

Theo nguồn tin từ đại lý chính hãng, mẫu SUV cỡ lớn Nissan Patrol 2025 mới có thể chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào khoảng tháng 5/2025. Phiên bản được chào bán là Platinum - biến thể cao cấp nhất của dòng xe này. Nissan Patrol thế hệ mới chính thức ra mắt toàn cầu từ tháng 9/2024. Xe được định vị cùng phân khúc với Toyota Land Cruiser (LC300). Xe sở hữu ngoại hình cơ bắp, hầm hố. Phần đầu xe gây ấn tượng với cụm đèn pha dạng dọc được tích hợp công nghệ chiếu sáng thích ứng và 2 dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ "C". Ở chính giữa là lưới tản nhiệt V-motion kết hợp với các dải đèn nằm ngang nhìn bắt mắt hơn. Thế hệ mới của Nissan Patrol được trang bị mâm xe hợp kim kích thước 22 inch, không chỉ giúp ngoại hình của xe thêm mạnh mẽ, bệ vệ mà còn giúp khoảng sáng gầm thêm rộng rãi. Phía đuôi xe có cụm đèn hậu được tạo hình 2 chữ "C" khá tương đồng với khu vực đầu xe. Hai bên đèn hậu còn nối với nhau bằng dải đèn LED mỏng nằm vắt ngang cửa cốp. Không rõ khi về Việt Nam xe sẽ có những tiện ích gì. Tại thị trường Trung Đông, Nissan Patrol 2025 sở hữu không gian nội thất rộng rãi với nhiều công nghệ hiện đại. Bên trong nội, xe được trang bị cặp màn hình thông tin giải trí và cụm đồng hồ kỹ thuật số có tổng kích thước 28,6 inch, HUD 7 inch. Hành khách phía sau cũng được cung cấp cặp màn hình 12,8 inch, là tùy chọn đi kèm với các tính năng giải trí như Miracast, HDMI và đầu vào USB. Hệ thống ghế ngồi trên Nissan Patrol 2025 được bọc da trần bông kết hợp họa tiết lấy cảm hứng từ kumiko - một kỹ thuật chế biến gỗ của Nhật Bản, có thể chỉnh điện 8 hướng và chức năng massage. Xe còn có hệ thống âm thanh Klipsch Premium 12 loa, cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính và hệ thống đèn viền nội thất 64 màu là trang bị tiêu chuẩn. Nissan Patrol 2025 được trang bị NissanConnect 2.0 tích hợp Google, công nghệ ProPilot cung cấp cho người lái khả năng kiểm soát hành trình thích ứng và hỗ trợ giữ làn đường, màn hình quan sát xung quanh 3D để có tầm nhìn toàn cảnh tốt hơn, gương chiếu hậu thông minh và cảnh báo va chạm phía trước với phanh khẩn cấp tự động. Dưới nắp ca-pô, Nissan Patrol Platinum được trang bị động cơ V6 tăng áp kép, sản sinh công suất tối đa 425 mã lực và mô-men xoắn cực đại 700 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp. Đây là cấu hình động cơ tương tự như trên đối thủ Toyota Land Cruiser. Mức giá xe Nissan Patrol 2025 tạm tính trong khoảng từ 4 - 4,1 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với Toyota Land Cruiser VX chính hãng (hiện có giá gần 4,6 tỷ đồng). Mặc dù thông tin trên chưa được Nissan Việt Nam xác nhận, nhưng một số khách hàng đã đặt cọc để sở hữu mẫu xe này. Thông tin Nissan Patrol 2025 mới có thể xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 5/2025 gây không ít bất ngờ. Bởi lẽ, mẫu xe này chỉ vừa ra mắt toàn cầu vào tháng 9/2024, nhưng đã được nhận đặt cọc tại Việt Nam từ cuối năm 2024 và cạnh tranh với đối thủ Toyota Land Cruiser. Video: Xem chi tiết SUV cỡ lớn Nissan Patrol 2025 mới.

