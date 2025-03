Hé lộ sự thật khó tin, ít người biết về loài cá mập đầu búa

1. Đầu búa giúp tăng tầm nhìn. Cấu trúc đầu dẹt, mở rộng sang hai bên giúp cá mập đầu búa có tầm nhìn gần như 360 độ, giúp chúng dễ dàng phát hiện con mồi hoặc kẻ thù từ nhiều hướng cùng lúc. Ảnh: Pinterest. 2. Sở hữu giác quan siêu nhạy. Cá mập đầu búa có các cơ quan thụ cảm đặc biệt gọi là “ampullae of Lorenzini”, cho phép chúng phát hiện điện trường yếu từ con mồi ẩn nấp dưới cát, giúp săn mồi hiệu quả ngay cả trong điều kiện tầm nhìn kém. Ảnh: Pinterest. 3. Di chuyển theo đàn. Khác với nhiều loài cá mập thường sống đơn độc, cá mập đầu búa có xu hướng di chuyển theo đàn, đặc biệt là vào ban ngày. Điều này giúp chúng tăng khả năng săn mồi và bảo vệ lẫn nhau trước kẻ thù. Ảnh: Pinterest. 4. Là thợ săn tài ba. Chế độ ăn của cá mập đầu búa rất đa dạng, bao gồm cá, mực, bạch tuộc và thậm chí cả những loài cá mập nhỏ hơn. Chúng đặc biệt thích săn cá đuối gai độc và có khả năng né tránh cú đâm nguy hiểm từ loài này. Ảnh: Pinterest. 5. Có thể sinh sản đơn tính. Trong một số trường hợp hiếm, cá mập đầu búa cái có thể sinh sản mà không cần con đực, một hiện tượng gọi là sinh sản đơn tính (parthenogenesis). Điều này giúp duy trì quần thể khi điều kiện giao phối không thuận lợi. Ảnh: Pinterest. 6. Di cư theo mùa. Vào mùa hè, nhiều loài cá mập đầu búa di cư về vùng nước ấm hơn để sinh sản. Chúng có thể di chuyển hàng trăm kilomet trong quá trình này, tạo nên những cuộc hành trình ấn tượng dưới đại dương. Ảnh: Pinterest. 7. Có nhiều loài khác nhau. Cá mập đầu búa có nhiều loài khác nhau, trong đó cá mập đầu búa khổng lồ (Great Hammerhead) là loài lớn nhất, có thể dài hơn 6 mét. Ảnh: Pinterest. 8. Đang đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Do bị săn bắt quá mức để lấy vây và do mất môi trường sống, một số loài cá mập đầu búa hiện đang trong tình trạng nguy cấp. Các nỗ lực bảo tồn đang được triển khai để bảo vệ loài sinh vật đặc biệt này. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

