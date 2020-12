Vì sao hai đàn em của trùm bảo kê Cường “Dụ” bị bắt?

(Kiến Thức) - Công an TP Thái Bình vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nhân viên Công ty Phúc Cường để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Ngày 16/12, Công an TP Thái Bình (tỉnh Thái Bình) cho biết, hôm qua (15/12) vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với hai nghi phạm tên Vinh (trú tại TP Thái Bình) và Khánh (trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) – đều là nhân viên Công ty Phúc Cường để điều tra hành vi "Cố ý làm hư hỏng tài sản".



Trước đó, cơ quan này cũng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Cường (tức Cường "Dụ", 42 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ vận tải Phúc Cường) về tội danh trên. Các lệnh nêu trên đều đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Thái Bình phê chuẩn.

Công an khám xét văn phòng công ty Phúc Cường.

Theo lời khai ban đầu tại cơ quan công an, Vinh và Khánh khai nhận vào ngày 6/12, Vinh điều khiển xe gắn máy chở Khánh bám theo xe khách BKS 17B-001.43 do tài xế Nguyễn Minh Lập (31 tuổi, trú thôn Đông, xã Tây Giang, huyện Tiền Hải, Thái Bình) điều khiển. Đến ngã tư Thiên Trường (thuộc địa phận xã Vũ Chính, TP Thái Bình), trong lúc dừng chờ đèn đỏ Khánh đã dùng gạch ném vỡ kính (bên lái) xe khách của anh Lập.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, tài xế Nguyễn Minh Lập đã làm đơn trình báo cơ quan Công an TP Thái Bình.

Cường "Dụ".

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, Công an TP Thái Bình báo cáo sự việc lên Công tỉnh Thái Bình, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng điều tra, xác minh đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau khi có đầy đủ chứng cứ, Cơ quan CSĐT- Công an TP Thái Bình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các nghi phạm trên.

Vụ việc tài xế Lập và phụ xe Phạm Đình Sang (20 tuổi) bị chặn đường, hành hung và phá hoại tài sản tại Thái Bình gây bức xúc dư luận trước việc cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải khách.

Ngày 14/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã ký công văn chỉ đạo Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo điều tra, xử lý vụ việc lái xe Lập cùng phụ xe bị hành hung.

Trước đó, chiều 14/12,, hàng trăm cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng 113, cảnh sát cơ động, cảnh sát giao thông... đã phong tỏa khoảng 200m đường trước văn phòng Công ty Phúc Cường tại số 382 Lý Bôn, TP Thái Bình để lực lượng chức năng khám xét. Trong quá trình khám xét, cơ quan chức năng thu giữ một lượng lớn hung khí và niêm phong nhiều tài liệu phục vụ công tác điều tra. Cùng thời điểm khám xét văn phòng công ty này tại TP Thái Bình, cơ quan chức năng cũng khám xét văn phòng Công ty Phúc Cường tại thị trấn Tiền Hải, huyện Tiền Hải.

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ một lượng lớn hung khí nóng trong văn phòng Công ty Phúc Cường tại TP Thái Bình.

Cường “Dụ” dù mang mác Giám đốc một doanh nghiệp vận tải nhưng đối tượng này được biết đến là trùm bảo kê, thu "phế" xe khách, từng có lý lịch bất hảo. Băng nhóm của Cường có hàng chục đàn em, rất hung hăng, luôn sẵn sàng nghe theo chỉ đạo của Cường.

Năm 1995, Cường “Dụ” bị Công an TX.Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND tỉnh Thái Bình xử phạt 30 tháng tù giam về tội “trộm cướp tài sản” khi mới 17 tuổi. 3 năm sau, Cường tiếp tục phạm tội “cố ý gây thương tích”, bị Công an TX Thái Bình bắt giữ và TAND tỉnh Thái Bình sau đó tuyên phạt Cường 5 năm tù giam về hành vi này. Tháng 4/2009, Cường “Dụ” tiếp tục bị Công an TP.Thái Bình bắt giữ, sau đó bị TAND TP.Thái Bình xử phạt 7 năm tù giam về tội “cưỡng đoạt tài sản”.

Năm 2019, Công ty TNHH dịch vụ vận tải Phúc Cường do Nguyễn Văn Cường (Cường “Dụ”) làm Giám đốc chính thức được cấp phép và đi vào hoạt động. Tuy nhiên, theo giới kinh doanh vận tải ở Thái Bình, ngoài việc bỏ tiền đầu tư, xin cấp lốt một số đầu xe khách nhất định chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội, Cường “Dụ” còn đứng ra thu nhận xe từ các chủ xe khác và các chủ xe này hàng tháng phải nộp về cho Cường trung bình 2 triệu đồng trên một đầu xe. Ngoài ra, đàn em của Cường còn bắt khách cho các xe gắn logo của công ty. Mỗi một khách mà người của Phúc Cường “bắt” hộ, chủ xe mượn danh phải cắt lại 20.000 đồng, nếu khách gọi đặt xe qua số hotline của Công ty Phúc Cường chủ xe khách sẽ phải đóng 10.000 đồng trên một khách.

Mới đây, anh Nguyễn Minh Lập, chủ xe khách 29 chỗ chạy tuyến cố định từ bến xe Nam Trung (huyện Tiền Hải) đến bến Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại phản ánh, tại khu vực gần bến xe huyện Tiền Hải, xuất hiện nhóm người đi xe máy, vô cớ chặn đầu xe khách của anh, tay cầm hung khí, chửi bới lái, phụ xe, đe dọa hành khách không cho xe lưu thông.

Theo đó, sáng 10/12, xe khách của anh Lập chạy tuyến cố định từ Bến xe Nam Trung (Thái Bình) đến Yên Nghĩa (Hà Nội). Đến xã Nam Hà (huyện Tiền Hải), xe của anh bị chiếc ôtô con chặn lại.

Trong lúc cãi vã, anh Lập và phụ xe là Phạm Đình Sang (20 tuổi, trú xã Đông Lâm, huyện Tiền Hải) bị 2 người đàn ông lao vào tát, đá liên tiếp vào đầu. Tài xế Lập còn bị người mặc áo trắng dùng thanh kim loại đánh. Nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, nặng nhất ở đỉnh đầu.

Hiện vụ trùm bảo kê xe khách tuyến Thái Bình - Hà Nội Cường "Dụ" bị bắt đang được tiếp tục mở rộng điều tra.