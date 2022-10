Vì sao cựu Phó Giám đốc Sở KH&CN Đồng Nai Nguyễn Ngọc Phương bị bắt?

Tối ngày 24/10, Công an tỉnh Đồng Nai chính thức thông tin việc khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can là nguyên Phó Giám đốc; Trưởng phòng Quản lý khoa học Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.



Theo Công an tỉnh Đồng Nai, cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Ngọc Phương - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai về tội “Thiếu trách nhiệm gậy hậu quả nghiêm trọng” quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra cũng khởi tố, bắt giam Trần Thị Huỳnh Hương - Trưởng phòng Quản lý khoa học của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.

Cơ quan CSĐT thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Phương và Trần Thị Huỳnh Hương

Đây là diễn biến mới trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai.

Sau khi được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh thi hành các quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với hai bị can trên.

Bị can Nguyễn Ngọc Phương và Trần Thị Huỳnh Hương được xác định thiếu trách nhiệm trong việc thẩm định nguồn kinh phí đầu tư dự án nhân rộng mô hình rau quả trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGap xảy ra tại Trung tâm Ứng dụng Công nghệ sinh học Đồng Nai gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cũng đã khởi tố, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Quang Tuấn, nguyên Giám đốc Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Tháng 2/2021, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Động Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố vị can đối với ông Phạm Văn Sáng, nguyên Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai để điều tra về hành vi vi phạm quy định trong đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy vậy, sau khi ra quyết định khởi tố, xác định ông Sáng đã bỏ trốn ra nước ngoài nên, Công an Đồng Nai đã báo cáo Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an để đề nghị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế - Interpol ra quyết định truy nã quốc tế đối với ông Sáng.

Lý do nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Biên Hòa bị khởi tố, bắt giam Theo Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam và Lệnh khám xét đối với Nguyễn Tấn Vinh - nguyên Trưởng phòng Tài nguyên Môi trường TP Biên Hòa về tội “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” theo quy định tại Điều 230 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Các Quyết định, Lệnh trên được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tấn Vinh Đây là diễn biến quá trình mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” và “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai – chi nhánh Biên Hòa. Bị can Nguyễn Tấn Vinh được xác định có sai phạm trong công tác lập các thủ tục bồi thường đối với dự án khu dân cư thương mại Phước Thái, xã Tam Phước, thành phố Biên Hòa. Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố, bắt tạm giam một loạt cán bộ liên quan đến sai phạm dự án nói trên gồm ông Lê Viết Hưng, nguyên Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Tài, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai; ông Võ Cao Cường, nguyên Chủ tịch UBND phường Tam Phước; ông Nguyễn Văn Đức, nguyên Phó Chủ tịch UBND phường Tam Phước; Nguyễn Anh Thương và Vũ Văn Huy, cán bộ công chức địa chính phường Tam Phước; Nguyễn Tấn Long, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Biên Hòa, Nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Biên Hòa; Trương Thành Giàu, Phụ trách phòng 1, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Nguyễn Mộng Hiền, Tổ trưởng Tổ quản lý, khai thác quỹ đất thuộc Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hòa; Hồ Bá Minh, nguyên Phó Trưởng phòng TN-MT Môi TP Biên Hòa, Trương Quốc Tuấn, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái, Nguyễn Hữu Thành, là người bị thu hồi đất tại Dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Kết quả điều tra ban đầu, năm 2014, Trương Quốc Tuấn thành lập Công ty CP đầu tư và kinh doanh nhà Phước Thái và làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Sau đó, Tuấn đã liên kết với một số cán bộ phường Tam Phước, Sở TN&MT Đồng Nai, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Chi nhánh Biên Hoà để làm các thủ tục hợp thức hóa nguồn gốc khu đất từ đất công trở thành đất tư của Nguyễn Hữu Thành để thực hiện Dự án khu dân cư thương mại Phước Thái. Từ đây đã dẫn đến việc xác định sai đối tượng bồi thường giải phóng mặt bằng, gây thiệt hại cho Nhà nước.

