Vì sao chung cư 148-150 Sơn Tây xuống cấp trầm trọng chưa được xây mới?

Ngày 19/5/2009, chung cư cũ 148 - 150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình bất ngờ bị sập mái đe dọa tính mạng của hơn 20 hộ dân. Sau vụ việc, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định di dời các hộ dân và lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư cho các hộ theo Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm tại số 148 - 150 phố Sơn Tây do Công ty cổ phần PCCC và đầu tư xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến nay chưa triển khai. Một số người vẫn cư trú trong chung cư cũ để sinh hoạt và buôn bán, bất chấp nguy hiểm chết người. Hiện trạng nhà số 148-150 phố Sơn Tây được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D (khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu câu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể). Dù sau sự cố, các hộ gia đình đã được tạm cư ổn định tại Nhà A khu 2,1 ha phường Cống Vị, quận Ba Đình (10 hộ), Nhà 9B Đại Kim-Định Công (10 hộ) nhưng hiện còn 3 hộ gia đình chưa đồng thuận di chuyển. Người dân sống gần khu chung cư cũ xuống cấp này cho biết, tầng trên của khu chung cư đang bị bỏ hoang, không có người sinh sống. Khu vực từng là lối vào khu chung cư đã được bít kín, một số người dân cải tạo thành một quán ăn. Con ngõ nhỏ ngăn cách giữa khu chung cư xuống cấp với các hộ dân xung quanh. Được biết, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm tại số nhà 148-150 phố Sơn Tây trùng với Dự án mở rộng tuyến đường Trần Phú-Kim Mã nên việc giải phóng mặt bằng, tái định cư có sự trùng lắp chỉ giới dẫn đến thời gian kéo dài để các cơ quan và hộ dân thoả thuận, thống nhất. Do đó, để đấy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 148-150 Sơn Tây, UBND TP đề nghị UBND quận Ba Đình, UBND phường Kim Mã phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước tổ chức di dời các hộ dân còn lại ra khỏi nhà chung cư 148-150 Sơn Tây để thực hiện dự án theo quy định.Liên quan đến Đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Nhà ở 2014 để tạo thuận lợi cho cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ thời gian tới. Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 101 năm 2015 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng thông thoáng hơn, giúp doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình xã hội hóa xây dựng lại các khu chung cư cũ xuống cấp tại nhiều đô thị hiện nay. Thiết nghĩ, với tình trạng nguy hiểm được đánh giá ở mức độ cao nhất, cộng thêm sự mài mòn của thời gian sau hơn 10 năm, khu chung cư cũ 148 - 150 Sơn Tây này có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Bởi vậy, rất cần chính quyền TP Hà Nội sớm vào cuộc xử lý dứt điểm những tồn tại để bảo đảm an toàn cho người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ bé rơi từ tầng 12a: Nhà chung cư rất cần lắp lưới an toàn: (Nguồn: VTV24)

Ngày 19/5/2009, chung cư cũ 148 - 150 phố Sơn Tây, phường Kim Mã, quận Ba Đình bất ngờ bị sập mái đe dọa tính mạng của hơn 20 hộ dân. Sau vụ việc, UBND TP Hà Nội đã ra quyết định di dời các hộ dân và lên phương án bồi thường, hỗ trợ, tạm cư, tái định cư cho các hộ theo Quy chế cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, d ự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm tại số 148 - 150 phố Sơn Tây do Công ty cổ phần PCCC và đầu tư xây dựng Sông Đà làm chủ đầu tư từ năm 2009 đến nay chưa triển khai. Một số người vẫn cư trú trong chung cư cũ để sinh hoạt và buôn bán, bất chấp nguy hiểm chết người. Hiện trạng nhà số 148-150 phố Sơn Tây được đánh giá mức độ nguy hiểm cấp D (khả năng chịu lực của kết cấu chịu lực không thể đáp ứng được yêu câu sử dụng bình thường, nhà xuất hiện tình trạng nguy hiểm tổng thể). Dù sau sự cố, các hộ gia đình đã được tạm cư ổn định tại Nhà A khu 2,1 ha phường Cống Vị, quận Ba Đình (10 hộ), Nhà 9B Đại Kim-Định Công (10 hộ) nhưng hiện còn 3 hộ gia đình chưa đồng thuận di chuyển. Người dân sống gần khu chung cư cũ xuống cấp này cho biết, tầng trên của khu chung cư đang bị bỏ hoang, không có người sinh sống. Khu vực từng là lối vào khu chung cư đã được bít kín, một số người dân cải tạo thành một quán ăn. Con ngõ nhỏ ngăn cách giữa khu chung cư xuống cấp với các hộ dân xung quanh. Được biết, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ nguy hiểm tại số nhà 148-150 phố Sơn Tây trùng với Dự án mở rộng tuyến đường Trần Phú-Kim Mã nên việc giải phóng mặt bằng, tái định cư có sự trùng lắp chỉ giới dẫn đến thời gian kéo dài để các cơ quan và hộ dân thoả thuận, thống nhất. Do đó, để đấy nhanh công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư 148-150 Sơn Tây, UBND TP đề nghị UBND quận Ba Đình, UBND phường Kim Mã phối hợp với Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước tổ chức di dời các hộ dân còn lại ra khỏi nhà chung cư 148-150 Sơn Tây để thực hiện dự án theo quy định. Liên quan đến Đề án cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, Bộ Xây dựng cho biết sẽ đề xuất với cấp có thẩm quyền sửa đổi Luật Nhà ở 2014 để tạo thuận lợi cho cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ thời gian tới. Bộ Xây dựng cũng đề xuất Chính phủ sửa đổi Nghị định 101 năm 2015 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo hướng thông thoáng hơn, giúp doanh nghiệp có thể tham gia vào quá trình xã hội hóa xây dựng lại các khu chung cư cũ xuống cấp tại nhiều đô thị hiện nay. Thiết nghĩ, với tình trạng nguy hiểm được đánh giá ở mức độ cao nhất, cộng thêm sự mài mòn của thời gian sau hơn 10 năm, khu chung cư cũ 148 - 150 Sơn Tây này có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào, gây nguy hiểm cho người dân xung quanh. Bởi vậy, rất cần chính quyền TP Hà Nội sớm vào cuộc xử lý dứt điểm những tồn tại để bảo đảm an toàn cho người dân.

>>> Mời độc giả xem thêm video Vụ bé rơi từ tầng 12a: Nhà chung cư rất cần lắp lưới an toàn: (Nguồn: VTV24)